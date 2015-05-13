IOTA превзошла Ripple по капитализации и дала заработать 1400%. Есть ли предел? - Новости криптовалют | MMGP
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IOTA превзошла Ripple по капитализации и дала заработать 1400%. Есть ли предел?

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IOTA превзошла Ripple по капитализации и дала заработать 1400%. Есть ли предел?

Ежедневные изменения на рынке криптовалют заставляют трейдеров, экспертов и инвесторов относится с большим энтузиазмом к криптовалютам. Сегодня на рынке произошли существенные перемены в списке ТОП-10. Более конкретно, IOTA заняла четвертое место и вступает в борьбу с такими мастодонтами, как Bitcoin Core, Bitcoin Cash и Ethereum, тем самым обогнав Ripple по рыночной капитализации.

Стоит отметить, что IOTA за последний месяц продемонстрировала рост на 1400%, большая часть которого произошла в течение прошлой недели. За последние сутки альткоин вырос на 102% и торгуется на уровне $5.56 на криптобирже Bitfinex. Данное ралли привело к тому, что рыночная капитализация IOTA выросла до $9.8 млрд, что позволило ей обогнать Ripple, который на момент написания новости имеет $9.3 млрд. капитализации.


Очень странное положение дел, поскольку команда Ripple в прошлом месяце объявила о сотрудничестве с American Express для создания канала для трансграничных платежей между США и Великобританией. Но так как, рынок криптовалют диктуется исключительно людьми, видимо, он очень заинтересованы в криптовалюте IOTA, которая работает в таких отраслях, как логистика, энергетика, производство и здравоохранение.

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Метки
cryptocurrency, криптовалюта
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