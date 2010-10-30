Регистрация в AdSense на фиктивный адрсе ЕС/США - Другие платежки | MMGP

Кто подскажет, прокатывает ли на сегодня способ регистрации аккаунта в Адсенс путем указания адреса не СНГ (в котором фактически нахожусь), а ЕС или США? Читал, что можно с помощью каких то сервисов указать фактический забугорный адрес и другой тлф, куда будут звонить и присылать код водтверждения, но особой конкретики не нашел..
Убедительная просьба не писать советы про "зарегай ЧП/ИП", "валютная карта местного банка" и тп..нужно именно выводить на пайонер, епейментс/сервис и пр.платежки, но как известно для Укр/РФ такая роскошь недоступна