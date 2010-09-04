Cointed Limited - новая крипто дебетовая карта - Горячие новости криптовалют | MMGP

Cointed является партнером компании по платежным решениям для предоставления крипто дебетовой карты, целью которой является осуществление платежей в криптовалюте для повседневной жизни. Можно получить эту карту бесплатно при участии в Cointed ICO в декабре.
Клиенты крипто кошельков смогут привязать свою криптовалюту к этой карте и она будет работать так же, как работают традиционные карточки. Платежи будут производиться в крипто, но у владельцев этой карты есть возможность получать деньги в фиате. Это позволит пользователям крипто карты производить все операции на прямую без предварительного обмена, без третьих лиц.
Во время Cointed ICO любой, кто вложит более чем 20ETH получит бесплатную криптовалютную карту Cointed Limited.
20 ETH - это минимальная сумма инвестиций. Каждый, кто инвестирует в период с 7 декабря 2017 года по 14 декабря 2017 года, имеет право выиграть одну из пяти крипто дебетовых карт. Cointed дает шанс выиграть карту с вложенной суммой. Чем больше будет инвестировано в этот период, тем больше будет шансов выиграть карту.
Конечно люди, которые решили инвестировать более 20ETH все равно получат криптовалютную карту Cointed Limited и будут участвовать в розыгрыше.
Единственные требования для участия розыгрыша - сделать свои инвестиции в течение указанного периода и привязать адрес электронной почты к критовалютному кошельку. Это можно сделать на сайте Cointed Token. Электронный адрес почты не будет раскрываться третьим лицам. Он нужен только для того, чтобы связаться с победителями.
К сожалению принять участие в этом розыгрыше смогут люди, которые расположены в зоне SEPA. Дополнительная информация о карте есть на самом сайте.
Победители розыгрыша будут проинформированы по электронной почте. Также все последние новости можно узнать на Bitcoin News от CoinStaker, а также из социальной сети Cointed.
Перевод специально для mmgp.ru