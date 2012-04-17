Недвижимость на Карибском побережье продается за 600 BTC - Новости криптовалют | MMGP
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Недвижимость на Карибском побережье продается за 600 BTC

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Имя: Станислав
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Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
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Недвижимость на Карибском побережье продается за 600 BTC

Если Вы майните биткоин или инвестировали в него несколько лет назад и держите его до сегодняшнего дня, вполне вероятно, что Вы достаточно богаты. Возможно, Вы уже слышали о продажи недвижимости за биткоин. Скромный дом в Гримсби (Великобритания) за 18 BTC или роскошный дом в Корал-Гейблсе на побережье Майами за 1600 BTC. Впечатляет?

Сегодня компания Bloody Bay сообщила о том, что продает участок на острове Юнион-Айленд в Карибском море площадью 52609 кв. м. за 600 биткоинов. В эту цену уже входит новый каменный дом, построенный компанией Seth Stein Architects. Дом может быть дополнен террасой для отдыха либо большим стеклянным фасадом.


Стоит отметить, что на острове Юнион-Айленд проживает более 3000 человек, включая Мика Джагера, Ричарда Брэнсон, Мадонну и др. Architectural Digest сообщает, что компания Bloody Bay будет принимать биткойн только за покупку данного участка. Заявки, превышающие 600 биткоинов (почти $7.5 млн.) будут отклонены. Это значит, что потенциальный покупатель должен быть майнером либо инвестором. Возможно, кто-то захочет купить 600 биткоинов на бирже и заплатить чрезвычайно высокие комиссии, все может быть. Учитывая тот факт, что биткоин ежедневно обновляет свой исторический максимум, цена участка на Юнион-Айленд будет только расти.

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