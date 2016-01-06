Обзор и работа с мультивалютным кошельком Trezor - Криптовалютные кошельки | MMGP
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Обзор и работа с мультивалютным кошельком Trezor

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Обсуждаем кошельки для криптовалют. Как создать криптовалютный кошелек. Какой криптовалютный кошелек надежнее и доступнее и т.д.
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Обзор и работа с мультивалютным кошельком Trezor
Trezor - это физический аппаратный кошелек.

Цитата:
Несмотря на большое количество криптовалютных кошельков, которые существуют в сети, все кошельки условно можно разделить на две категории:
веб-кошельки
холодные кошельки
У каждой из этих категорий есть свои преимущества и недостатки. Веб кошелек не надо скачивать, но все данные кошелька и его ключи хранятся на внешнем сервере. Таким образом, пользователь кошелька зависит от сторонних ресурсов и от безопасности самого сервера. Холодные кошельки скачиваются на компьютер или мобильное устройство и занимают много места. С другой стороны пользователь хранит всю информацию на устройстве и уже не зависит от третьих сторон. Но компьютер можно заразить вирусом, потерять мобильник с кошельком, да и само устройство может поломаться. Поэтому нельзя признать абсолютно безопасными ни веб-кошельки, ни холодные кошельки. Разработчики Trezor предоставили свой вариант решения проблемы - физический кошелек.

Что такое физический кошелек

Физический кошелек это отдельный дивайс, который подключается к компьютеру. Как и настоящий кошелек, в котором мы храним деньги кошелек Trezor надо покупать за деньги. Но траты того стоят так как у кошелька есть свои преимущества и он решает те проблемы, которые не могут окончательно решить другие кошельки. Они их могут только обезопасить и свести риск таких потерь до минимума.

Цитата:
Физические кошельки относятся к разновидности холодных кошельков, то есть вся информация по кошельку и все коды и пароли доступа находятся непосредственно у пользователя. Особенностью кошелька Trezor является то, что информация находится не на самом устройстве, где установлен кошелек, а на отдельном блоке - брелке. Таким образом, в случае заражения компьютера вирусами, его поломки, воровства или потери, вся информация и данные о кошельке, вместе с деньгами остаются у пользователя. У всех холодных кошельков данную проблему предлагается решать самостоятельным размещением всех ключей доступа и резервной копии кошелька на стороннем носителе. Это является решением проблемы, но не полным.
Преимущества кошелька Trezor перед остальными холодными кошельками

Вся информация о кошельке и деньги в нем сосредоточены на съемном носителе. При атаке хакеров на компьютер кошелек вне компьютера не пострадает.
Чтобы отправить деньги необходимо подключить кошелек к компьютеру и к сети.
Цитата:
USB соединение аппаратного кошелька называют «ограниченным», т.е. позволяющим проводить только транзакции в TREZOR или обратно. Даже если компьютер заражен вирусом такое ограниченное соединение является безопасным для переводов и не сможет заразить кошелек. В отличии от обыкновенных холодных кошельков, которые хранятся на компьютере и могут быть подвергнуты заражению вместе с основным устройством.
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 12:24.
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