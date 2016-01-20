Южная Корея будет тестировать инновационный блокчейн-сервис для продажи электричества - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Южная Корея будет тестировать инновационный блокчейн-сервис для продажи электричества

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Южная Корея будет тестировать инновационный блокчейн-сервис для продажи электричества

Доброго времени, друзья!


С интересом вам сообщаю, что власти Южной Кореи начнут испытывать инновационный сервис на блокчейне, который даст возможность потребителям совершать продажи электроэнергии своим соседям. Похожая практика уже существует в Австралии, Бельгии и США, как пишет ZDNet.

Сервис позволит домохозяйствам, производящим энергию самостоятельно, например, через ветряные станции или солнечные панели, продавать ее излишки соседям. Министерство науки Южной Кореи и Korea Electric Power Corporation (KEPCO) будут тестировать сервиса в девяти зданиях KEPCO и двух квартирах в Сеуле.

Принцип работы сервиса очень прост - по аналогии простой биржи: пользователь размещает свое предложение на платформе, что затем самостоятельно конектиться к покупателю, когда тот появляется в сети. После совершения транзакции пользователю начисляют «энергетические баллы», что в любой момент могут быть обналичены или применятся для оплаты других счетов. Баллы также могут быть потрачены на оплату зарядки электромобиля, как говорится в сообщении министерства.

К слову в ноябре 2017 года - Samsung получила тендер от правительства Сеула на создание «дорожной карты» по применению технологии блокчейн для хранения гос-информации. А к 2022 году правительство Южной Кореи намерено использовать блокчейн для всех своих админ-сервисов, включительно для управления общественным транспортом и в сферах соц-обеспечения.

А в мае 2017 года Samsung стала членом глобального блокчейн-сообщества EEA, куда уже входят Intel и Microsoft, которые также занимаются разработкой технологий и стандартов для Ethereum, что, в свою очередь обещает внедрить блокчейн в работу в различных сферах и предприятиях.

Друзья, что думаете о вышеизложенном? Как по мне весьма перспективное и нужное направление это все, да и вообще рынок электроэнергии меня очень вдохновляет и установка солнечных панелей на своем доме, а также подключение зеленого тарифа является одной из моих самых приоритетных задач.

Специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 11:56.
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