lykke.com - Биржа криптовалют Lykke Exchange - Биржи криптовалют | MMGP

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lykke.com - Биржа криптовалют Lykke Exchange

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lykke.com - Биржа криптовалют Lykke Exchange


Lykke Exchange – биржа для торговли криптовалютой, построенная на технологии блокчейн. Запущена в 2015 году в Швейцарии. Компанию возглавляет основатель Ричард Олсен, достаточно известная личность в криптовалютном сообществе. Структура биржи включает три компании: Lukke AG, зарегистрированная в Цуге (Швейцария), Lykky Corp UK Limited, находящаяся в Лондоне, и Lykke Vanuatu Limited, регулируемая Вануатуской комиссией по финансовым услугам (VFCS).

Не отличается очень высокими оборотами, в сравнении с лидерами отрасли, но обладает рядом преимуществ и предлагает пользователям эффективные инвестиционные инструменты. Работать с платформой можно как через браузер, так и с мобильных устройств на Android и iOS, за счет наличия собственного приложения.

У биржи имеется собственная монета Lykke (LKK), свободно торгующаяся в рамках площадки. LKK представляет собой электронный аналог акций, поэтому держатели монет выступают владельцами соответствующих долей компании. Кроме основных криптовалют, поддерживает также евро, доллар США, швейцарский франк, британский фунт и японскую иену.

Криптобиржа также предлагает собственный кошелек Lykke Wallet (также Lykke Wallet объявил о выпуске карты предоплаты VISA), который можно использовать для хранения и торговли цифровыми валютами. Кошелек не взымает комиссию за проведение транзакций. Данный инструмент необходимо использовать для инвестирования в криптовалюты, посредством Lykke Exchange.

Средства на кошельке могут храниться в различных валютах, акциях и прочих активах. На данный момент кошелек предоставляет возможность покупки и продажи акций Lykke, но в дальнейшем будут добавлены и другие активы. Для защиты кошелька используется два криптографических ключа: один хранится на платформе, а другой - у пользователя. Кошелек также предоставляет возможность выпуска и продажи собственных электронных акций.

Сервис Lykke также можно использовать в качестве платформы для проведения собственных ICO.

Регистрация на Lykke Exchange

Сайт биржи доступен только на английском языке, но интерфейс очень прост, поэтому это не составит трудностей. Для создания профиля сначала нужно указать только e-mail и пароль.


На следующем этапе необходимо ввести имя и фамилию. Далее сервис предложит установить приложение Lykke Wallet на смартфон. Этот способ является наиболее удобным для работы со своими счетами. При установке обязательно нужно указать действующий номер телефона, на который придет код подтверждения.

Для получения возможности пополнения счета и снятия средств необходимо пройти верификацию, для этого нужно подтвердить личность. Следует загрузить ваше фото, скан ID карты или паспорта и документ, подтверждающий место жительства. Делается это непосредственно в приложении Lykke Wallet.

Ввод и вывод средств

Ввести средства на платформу можно непосредственно в одной из представленных в листинге цифровых валют. Площадка поддерживает работу с Bitcoin, Ethereum, SolarCoin, WordlView и Chronobank, а также собственной монетой LKK. Для пополнения счета просто кликните символ «+» рядом с нужной криптовалютой в мобильном приложении Lykke Wallet.

Сервис предоставит адрес кошелька, на который необходимо произвести перевод. Ввести фиат можно в швейцарском франке, евро, британском фунте и долларе США. Пополнение счета в фиатной валюте можно произвести с помощью кредитной карты или банковского перевода. Вывод средств осуществляется аналогичными способами, причем платформа не взымает за это комиссионный сбор.



Торговля на Lykke Exchange

Торговый функционал доступен в разделе «Exchange» сайта биржи. Здесь представлено 3 основных рынка: USD, CHF и BTC с соответствующими торговыми парами. Все представленные на платформе активы торгуются в парах к данным валютам. Но, непосредственно на сайте торговля не осуществляется, для этого следует использовать мобильное приложение.

В приложении Lykke Wallet представлены все торговые функции. Представители платформы рекомендуют использовать именно приложение для торговли, поскольку это более удобно и гарантирует максимальную защиту. В будущем также планируется добавление десктопной версии приложения.


В разделе торговли пользователю доступа вся информация по выбранной паре, включая график изменения цены. Трейдер может создавать рыночные и лимитные ордера. Кроме того, биржа предоставляет возможность маржинальной торговли.


За заключение сделок платформа взымает комиссию. Размер комиссии для Taker составляет 0,19%, для Maker – 0,1%. Кроме того, в зависимости от объема торгов пользователя по выбранной валютной паре, комиссия может быть снижена до 0,14% и 0,05%, соответственно. Актуальные данные о комиссионных сборах представлены в разделе «Trading conditions».

Торговый оборот биржи Lykke Exchange за сутки, согласно информации сайта CoinMarketCap, на 5 декабря 2017 года составляет $1 823 660 или 153 BTC по актуальному курсу.

Основные торги приходятся на такие пары:
  • BTC/USD - $453 517
  • BTC/CHF - $340 008
  • ETH/USD - $189 948
  • BTC/EUR - $183 460

Преимущества и недостатки Lykke Exchange

Платформа имеет ряд весомых плюсов:
  • Наличие приложения для смартфонов.
  • Отсутствие комиссий за проведение большинства операций. Низкие комиссии за сделки.
  • Использование блокчейна, что гарантирует исполнение операций и защиту средств.
  • Высокий уровень безопасности. Приватный ключ хранится только на вашем устройстве. Приложение позволяет настроить блокировку по отпечатку пальца.
  • Возможность работы с различными активами.
  • Поддержка маржинальной торговли.
  • Работа с фиатными валютами.

Из минусов стоит выделить следующие:
  • Отсутствие русской локализации интерфейса.
  • Для работы с сервисом необходимо обязательно установить приложение на мобильное устройство. Сайт не поддерживает полноценную работу с системой.
  • Сравнительно невысокие торговые объемы.
  • Поддерживается небольшое количество монет.
  • Необходимость прохождения верификации для работы с фиатом. Но, данное требование установлено, в связи с соблюдением компанией политик AML/CFT.

Отзывы о Lykke Exchange

В целом отзывы о платформе положительные. Пользователи отмечают богатый функционал и своего рода универсальность, ведь это не просто биржа, а полноценный инструмент для работы с цифровыми активами. Но, иногда появляются сообщения о сбоях в работе платформы. При этом служба поддержки отвечает оперативно. Однако, некоторые пользователи сообщают, что после нескольких успешных сделок, система начинает выдавать отказы.

По мнению ряда трейдеров, компания не заинтересована в успехе своих пользователей, поэтому отключает их от торгов. Другие представители сообщества считают это мифом, представители платформы об этом ничего не заявили.

Популярные цифровые валюты, торгующиеся на бирже Lykke Exchange

Платформа предоставляет возможность торговли такими популярными криптовалютами:____________________________
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