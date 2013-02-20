В Украине может появиться собственная криптовалюта "е-гривна" - Горячие новости | MMGP

В Украине может появиться собственная криптовалюта "е-гривна".
В настоящее время в Нацбанке Украины размышляют над созданием собственной криптовалюты под названием "е-гривна".
В основе украинской криптовалюты е-гривны будет заложена технология blockchain.
Как считают представители украинского Нацбанка, технология blockchain стремительно распространяется и становится все более популярной.
"Данная технология сделает наши ежедневные транзакции мгновенными, безопасными и дешевыми", сказали в Нацбанке Украины.
Кроме этого, финансовые эксперты уточнили, что украинские специалисты в сфере blockchain технологий исследуют ее еще с 2016 года. В исследовательском проекте Нацбанк сосредоточен на изучении своих возможностей относительно создания рабочего решения по запуску и функционирования украинской криптовалюты, которое будет доступно круглосуточно, без выходных и легким в использовании.
По материалам: https://politeka.net/news/547963-yak...nya-v-ukrayini