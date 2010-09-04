Как российские банки попадают в кабалу к заемщикам - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP

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Как российские банки попадают в кабалу к заемщикам

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Как российские банки попадают в кабалу к заемщикам

Международные санкции привели к росту зависимости российских банков от российских крупных компаний, отмечает агентство Standard & Poors. Компании, отрезанные от финансирования за рубежом, были вынуждены брать кредиты и размещать средства в российских банках.

Такая концентрация банковского сектора, по мнению экспертов агентства, достигла опасных уровней и создает перекрестные риски для банковской системы и российской экономики в целом.

Если у крупных российских компаний возникнут финансовые трудности, то они перекинутся и на банковскую систему.

Некоторые банки могут пойти по пути банка "Открытие", о санации которого центробанк объявил в конце августа. Одной из проблем банка стало то, что сразу несколько клиентов изъяли из него денежные средства, "что во многом спровоцировало панические настроения", пишет агентство.

Еще один риск - это финансовые трудности самих банков. В случае появления проблем у какого-либо крупного банка, значительное число корпораций может лишиться своих средств. Кроме того, это приведет к "сокращению базы инвесторов", то есть у компаний будет меньше потенциальных источников финансирования.

"Дефолт одного заемщика может иметь существенные последствия для всей системы", - пишет агентство. В особенно уязвимом положении оказались небольшие и средние банки, которые продолжат и дальше банкротиться.

Действующие санкции:

Санкции ограничивают доступ российских компаний к источникам финансирования за рубежом. Ограничения наложены на крупнейшие российские банки - Сбербанк, ВТБ и "Газпромбанк".
Санкции также ограничивают иностранные инвестиции в нефтяную, оборонную и другие российские отрасли.
Европейские и американские инвесторы не могут покупать долговые бумаги некоторых российских компаний.
Введены также индивидуальные санкции против российских граждан, чьи активы за рубежом заблокированы.

Риски для российской экономики вырастут в случае дальнейшего расширения санкций, предупреждает агентство. В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал новый закон о санкциях, который позволяет их серьезно расширить.

Замкнутая экономика: насколько велики риски

Последствия введения санкций Standard & Poors иллюстрирует на примере "Роснефти". В 2013 году более 75% долга компании приходилось на различные облигации и кредиты, полученные за рубежом.

В середине 2017 года, по мнению экспертов, картина совсем другая: компания использует в основном источники фиксирования внутри страны, включая выданные российскими банками валютные кредиты. В S&P также отмечают, что "Роснефть" все больше зависит от нетрадиционных форм кредитования, например, авансовых платежей.

При оценке рисков банковской системы эксперты анализируют один из показателей концентрации кредитования - это отношение объема кредитов, выданных 20 крупнейшим заемщикам, к собственному капиталу банка. В России этот показатель составляет 226%. Для сравнения, в Испании, которая не так давно пострадала от банковского кризиса, он составляет 128%. Чем выше этот показатель, тем больше зависит банк от кредитоспособности своих заемщиков.
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Пока что ситуация несет риски в большей степени для банков, а не для компаний, полагает главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова."Фактически получается, что из-за санкций банки вынуждены работать с более узким кругом заемщиков", - объясняет она.

"Когда у компании будет проблема с финансированием, она создаст промежуточные компании и будет на эти компании брать [кредиты], - объясняет Орлова. - В любом случае для банков это проблема прозрачности сектора, прозрачности заемщика".

По словам Орловой, "когда цепочка длинная, то ответственность может потеряться".

По пути "Открытия"

В S&P также отметили, что после введения санкций многие российские компании перевели свои денежные средства в российские банки. В пример они приводят "Газпром", который на 30 сентября 2017 года держал около 60% своих денежных средств в "Газпромбанке". На компанию приходится около 20% средств клиентов банка. Однако в S&P конкретно в этой ситуации рисков не видят из-за высокого рейтинга самого "Газпрома".

Похожая ситуация сложилась и в других банках, говорят экономисты. Но если у Сбербанка и ВТБ большая база розничных клиентов и разнообразные источники финансирования, то для менее крупных банков такая зависимость может быть очень ощутимой, уверены в агентстве.

В реальности зависимость может быть еще выше, а отчетность банков может не отражать все риски, уверены в S&P. Банки могут с помощью различных уловок занижать отчетность по объемам кредитов крупнейшим российским компаниям, полагают эксперты.

Банковский кризис продолжится

"По нашим прогнозам, банкротства небольших и средних банков продолжатся", - говорится в отчете. Это приведет к дальнейшим потерям среди вкладчиков. По оценке агентства, с 2008 года компании в результате банкротств банков уже потеряли 100-250 млрд рублей (1,7-4,26 млрд долларов).

Крупные госбанки при этом остаются в достаточно стабильном положении, уверены в агентстве.

Однако в будущем из-за санкций рисков для российской экономике станет больше. "С нашей точки зрения, российские источники фондирования могут оказаться недостаточными для поддержки роста бизнеса российских банков, поскольку остаются ограниченными, недостаточно развитыми, краткосрочными и волатильными", - говорится в отчете.

Эксперты S&P сомневаются в "способности крупнейших банков обеспечить адекватное финансирование экономики" в долгосрочной перспективе.


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