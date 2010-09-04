Кусочек рая за биткоины: в Карибском море за криптовалюту можно купить пляж на остров - Новости криптовалют | MMGP

Часть Юнион-Айленд, курортного острова в составе Сент-Винсент и Гренадины в Карибском море, выставлена на продажу за 600 биткоинов (около $7 млн). Об этом сообщает The Telegraph.
В объявлении о продаже Bloody Bay Beach (Пляж Кровавая Бухта) общей площадью в 13 акров (около 5,2 га) отмечается, что цена в криптовалюте выставлена временно.
«Мы предоставляем новой валюте шанс найти место в традиции и истории старого мира», — говорится в рекламном проспекте компании Bloody Bay Company.
Пляж Кровавая Бухта описывается как «нетронутая, уникальная и потрясающая» территория. Изначально в планах нынешних владельцев было построить на острове виллу и пляжный бар, и как предполагается, покупателям будет необходимо учесть эти пожелания.
«Новый владелец проинвестирует в одну из горячих точек собственности Карибского моря. Сейчас огромные суммы тратятся на развитие местной инфраструктуры и превращение региона в роскошный отель», — говорится в пресс-релизе.
Примечательно, что Юнион-Айленд с населением в 3000 человек находится по соседству с частным островом Мюстик, который популярен среди членов британской королевской семьи. Также одно время владельцем виллы на этом острове был Дэвид Боуи, а Ноэл Галлахер из группы Oasis написал там во время каникул большую часть альбома Be Here Now.
Напомним, в мае биткоин-стартап Bitt и калифорнийский сервис цифровой идентификации Netki анонсировали запуск единой платежной сети на основе блокчейна биткоина для стран Карибского бассейна.
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