Цена Waves вышла на рекордные уровни в преддверии релиза новой биржи - Новости криптовалют | MMGP

Цена криптовалюты Waves обновила во вторник, 5 ноября, новый исторический рекорд, нацелившись на взятие барьера в $8. Согласно данным Coinmarketcap, ранее сегодня средневзвешенный курс Waves достигал $7.68.
Предыдущий ценовой максимум был зафиксирован 10 июня, когда средневзвешенный курс достигал $7.01.
Данные: Coinmarketcap
Цена монеты демонстрирует уверенный рост в ожидании предстоящего релиза новой бета-версии децентрализованной биржи Waves. Ее запуск должен состояться 13 декабря, а еще через неделю, 20 декабря, в основной сети Waves ожидается запуск нового алгоритма консенсуса Waves NG.
Запуск Waves NG в режиме стресс-теста состоялся в ноябре.
Также общий позитивный фон укрепило состоявшееся в понедельник, 4 декабря, добавление монеты на корейскую криптовалютную биржу Coinrail.
Напомним, в начале октября команда Waves представила обновленную дорожную карту, согласно которой планирует внедрить масштабные изменения в работу платформы, включая инновационный алгоритм консенсуса, сервис смарт-контрактов, улучшенный интерфейс Lite-клиента и другие нововведения.
На момент публикации цена Waves несколько скорректировалась, отступив до $7.19 при капитализации в $719,4 млн.
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