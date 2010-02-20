DwarfPool – надёжный майнингово-криптовалютный пул - Майнинг (mining) | MMGP

DwarfPool
как площадка для майнинга был создан в 2013 году группой молодых специалистов. Главной целью разработчики определили создание качественного и доступного сервиса. Эта цель отражена в девизе площадки. Сейчас эту площадку нельзя считать новичком на рынке, не только благодаря длительному времени работы, но и прекрасно отработанной системе взаимодействия с клиентами, а также возможностям, которые ДварфПул предлагает. Интерфейс пула DwarfPool максимально прост: минимализм во внешних деталях позволяет пользователям сконцентрироваться на главном. Благодаря этому, разобраться в работе сервиса не составит труда даже новичкам. Из главных неудобств представители русскоязычного сегмента интернета называют английский язык интерфейса. Хотя пользователи, в течении длительного времени работающие с сервисом, отмечают, что привыкаешь к этому быстро и начинаешь работать «на автомате», уже спустя неделю после ознакомления с Dwarfpool.
Стоит отметить, что сервис на данный момент не делает ставку на активность в соцсетях. У DwarfPool имеется страница в Твиттер, но активность на сегодняшний день крайне низка. Разработчики считают, что для потенциальных пользователей лучшим способом оценить эффективность и простоту работы площадки будет регистрация. Поскольку регистрация очень простая, такой подход можно считать оправданным. Однако, усиление позиций Дварфпул в соцсетях не только укрепит доверие, но и расскажет о сервисе майнерам, которые с ним не знакомы. Определённо сильной стороной DwarfPool можно считать службу поддержки, круглосуточно работающую на трёх языках: немецком, английском и, конечно, русском. Если у пользователей есть желание или необходимость обсудить некоторые вопросы коллективно, сделать это можно на форумах. Этому посвящены отдельные ветки, связанные с работой сервиса. Отдельно нужно подчеркнуть, что бан получают лишь те пользователи, которые занимаются, так называемым, «пул-хоппингом».
Что можно добывать на майнинг площадке DwarfPool
Количество валют, которое можно майнить на данном сервисе – 4. Среди них: Эфириум, Монеро, Zcash, Expanse. Это – средний показатель, если говорить о площадках для майнинга.
У каждой из перечисленных монет существует своя страница с подробной информацией. Здесь пользователи могут ознакомиться и с алгоритмом добычи, и непосредственно с уровнем сложности этого процесса. Информация о мощности доступна там же.
Для того чтобы предварительно оценить свои возможности и перспективы, можно ознакомиться с ТОП-20 майнеров и суммами последней пятёрки выплат. Развернув вкладку, можно увидеть полное описание.
Размер комиссии на пуле DwarfPool
Для каждого пользователя размер комиссии имеет одно из ключевых значений при выборе площадки для майнинга. Майнинговый пул Dwarfpool предоставляет лояльные условия работы.
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Все криптовалюты, добываемые пользователями, облагаются комиссией в 1%.
Исключение составляет Monero. На сегодняшний день, при добыче Monero взимается комиссия полтора процента
. Хотя и здесь сервис идёт навстречу – раньше комиссия была на пол процента выше.
Плата за вывод на стандартный кошелёк – 0,008 XMR
. Если средства выводят на биржу – 0,014 XMR
.
Если сравнивать комиссию на ДварфПул с другими сервисами, можно отметить, что комиссия в некоторых сервисах значительно выше, однако, при этом и изобилие монет для добычи шире.
Как настроить работу с DwarfPool
Для того чтобы начать пользоваться сервисом Драфтпул, Вам нужно обзавестись необходимым программным обеспечением. Для добычи криптовалют используются разные приложения. Для скачивания программного обеспечения следует использовать ссылки данные на страницах криптовалют. Там же находятся инструкции для настройки. Важной особенностью Драфтпул, как уже было отмечено ранее, является готовность площадки обеспечить анонимность пользователей. Полноценной регистрации в сервисе не требуется. Достаточно ввести данные своего кошелька. Выбор основного сервера рекомендуется делать, исходя из географического положения.
Просмотреть статистику можно в разделе worker stats страницы криптовалюты, добычей которой занимается пользователь. Сервис размещает в одном разделе информацию о доходах и выплатах. Можно сказать, что одной из проблем площадки является тот факт, что время от времени статистику просмотреть невозможно. Приходится ждать, пока она обновиться. Эта проблема стала актуальной особенно в последнее время. Пользователи все чаще обращают на это внимание. Однако, разработчики до сих пор системно не устранили недоработки.
Как вывести деньги с майнингового пула DwarfPool
Часто для пользователей, которые ещё и не начинали процесс «копания», главным является вопрос вывода денег. Логично, ведь на пул они пришли именно за деньгами. Поэтому посвятим несколько слов процессу вывода монет.
Пул DwarfPool не предоставляет возможности хранения монет. Поэтому по факту, как только крипта добыта, она выводится. Обязательно укажите кошелёк перед началом работы над добычей. Новички для этих целей используют криптобиржы. Что касается автоматического вывода средств, для каждой валюты установлен свой порядок. Эфир выводится автоматически при достижении суммы 1,01 ETH. По желанию этот порог вывода можно установить вручную на уровне минимум 0,05 ETH. Автоматический вывод монет происходит максимум 6 раз в сутки. То же Monero можно выводить либо раз в сутки, либо раз в 6 часов. Вывод Zcash происходит два раза каждые 24 часа.
Преимущества и недостатки пула DwarfPool
Данная площадка для майнинга, как и любая другая, имеет свои преимущества. Поскольку платформа была создана уже 5 лет назад, через неё уже прошли тысячи добытчиков.
Среди главных преимуществ, о которых говорят пользователи, стоит выделить:
Что касается недостатков, то основных выделяют два:
- Универсальность сервиса – мощный плюс. Обладатели любых ПО для добычи могут пользоваться ДварфПул. Это позволяет говорить о том, что пользователи, которые ранее имели программное обеспечение, настроенное под работу с другими сервисами, могут без проблем войти на платформу ДварфПул. Далеко не все площадки имеют такой уровень универсальности.
- Мощная защита от ддос атак – важное преимущество. Обеспечивается оно 4 провайдерами, которые задействуют геораспределенный тип защиты. Ддос атака – одна из самых высоких угроз для площадок майнинга.
- Очень простой интерфейс при высокой мощности. Также плюс, доступный далеко не на всех сервисах добычи. Стиль минимализма, использованный разработчиками, копирует стиль сопровождения работы на крупных финансовых биржах.
- Наличие техподдержки на русском языке. Важное преимущество для русскоязычных. Многие майнеры из русскоязычного сегмента достаточно хорошо знакомы с терминологией и понятиями на английском. Это позволяет им без труда использовать русскоязычный интерфейс для добычи. Однако, вопросы, касающиеся специфики использования сервиса, ошибок и т.д. лучше всего обсуждать на родном языке, чтобы не упустить главное. Кроме того, это элемент уважения к русскоязычным добытчикам, которые являются одними из наиболее активных в мире.
- Поддержание связи через электронку. Если один из добытчиков отключен, уведомление оперативно придёт на почту. Обратная связь между обслуживающей командой и пользователями – важное условие формирования доверия. Кроме того, оперативность – фактор, позволяющий исключить возможность неприятных неожиданностей для майнера, спустя время.
Мнения добытчиков о DwarfPool
- Безальтернативный язык интерфейса – английский. Пользователь должен потратить определённое время, чтобы разобраться.
- Сравнительно невысокое количество доступных для майнинга монет. Четыре валюты – это неплохо, но есть надежда, что вскоре их список может расшириться.
Майнинг пул DwarfPool работает 5 лет и в сети можно найти очень много отзывов о работе сервиса. Начиная от исключительно положительных, в которых манеры уверяют, что это одна из лучших площадок для добычи, заканчивая резко негативными. Исходя из этих частных мнений, однозначную оценку сервису дать сложно. Стоит отметить, что количество майнинг пулом растёт вместе с увеличением количества добытчиков криптовалюты, и требования самих пользователей становятся выше. Если ранее в отношении дварфпул преобладали положительные отзывы, то на сегодняшний день количество критических отзывов растёт, и они преобладают.
Среди положительных тенденций в работе с пулом майнеры отмечают общую добросовестность и исполнительность команды создателей. В данном случае речь идёт о том, что команда разработчиков изначально создала платформу, ориентированную на самую широкую аудиторию, через техподдержку пыталась убрать «монополию» английского языка и сделать площадку удобной для пользователей со всего мира. Также не один раз разработчики показывали, что репутация сервиса для них играет важнейшую роль, своевременно делая выплаты даже в сложные для площадки времена.
Однако, все чаще можно услышать не самые хорошие отзывы о платформе. Пользователи говорят о несвоевременности выплат, об игнорирование обращений технической поддержкой и т.д. Кроме того, в последнее время участились проблемы, связанные с просмотром статистики. Естественно, эти проблемы становятся причиной того, что ДварфПул постепенно вытесняют другие платформы.
Опытные майнеры отмечают, что проблемы временны и вскоре DwarfPool вернётся к «кондициям». Сами недоработки они связывают с тем, что спрос растёт, а технические возможности сервиса небезграничные. Решить возникшие проблемы может расширение команды и увеличение пропускных способностей самой площадки.