Камни Раи: биткоин с острова Яп возрастом в 1 500 лет - Новости криптовалют | MMGP

Анаэль 2017



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Камни Раи: биткоин с острова Яп возрастом в 1 500 лет



Если бы вам удалось достать машину времени и телепортироваться обратно во времена Римской империи или даже в эпоху Возрождения, где вы попытались бы объяснить функции, связанные с современным биткоином, вас скорее всего бросили бы в тюрьму или объявили сумасшедшим. Вернувшись в прошлые эпохи, вместо того, чтобы говорить о технологии блокчейна и децентрализованных системах, вы вполне могли бы объяснить концепцию биткоина на примере острова Яп.



Маленький остров Яп, расположенный в западной части Тихого океана, находится примерно между Филиппинами и Гуамом. Поразительно, как много общих черт имеет валюта, использовавшаяся на острове в древние времена, и биткоин.



Основное сходство заключается в ограниченности предложения – валюту было трудно добыть. Помимо этого, использовалась система открытого реестра, которая основывалась на консенсусе. Остров Яп и его валюта - отличный способ объяснить замысловатую концепцию биткоина и других криптовалют.



Если кратко, то деньги – это социальная концепция. Большинство типов денег не очень полезны и являются только средством обмена. Вы не можете использовать бумагу или золото, чтобы есть или охотиться за едой. Обществам необходимо средство обмена, которое по общему согласию имеет особую ценность для обеспечения торговли. Именно по этой причине появилось законное средство платежа.







Если бы количество денег не было ограничено, то инфляция достигала бы огромного уровня. Если бы мы использовали листья деревьев в качестве валюты, каждый мог бы получить доступ к миллионам этой валюты, делая ее бесполезной как средство обмена. Вот почему количество денег должно быть ограничено, что контролируется сегодня центральными банками (по крайней мере, это работало до отмены золотого стандарта - прим. ред.).



Если вы живете на острове посреди океана, трудно решить, что следует использовать в качестве средства обмена. Во многих древних цивилизациях морские раковины и рыбные чешуйки использовались как деньги, но в таких регионах как Яп, где есть бесконечный запас этих вещей, такой вариант не актуален.



Народ острова Яп - великие морские путешественники, и, посетив близлежащие острова, они обнаружили, что на них есть такие материалы как известняк, которых нет у них. Его было трудно добыть и привезти на остров. Именно поэтому он стал средством обмена на острове Яп. Добытые камни переправлялись на остров на каноэ и плотах, некоторые валуны весили до четырех тонн.



Серьезные усилия, которые необходимо приложить для добычи известняка, можно сравнить с затратами вычислительной мощности и стоимостью энергии, связанной с майнингом биткоина. Те, кто добывал известняк, получали отличное вознаграждение, так же, как и майнеры биткоина.



Главная проблема с камнями была связана с их огромными размерами, поскольку их нельзя было легко транспортировать. Деньги должны быть портативными и удобными. Народ острова Яп собрался вместе и создал то, что стало первым распределенным реестром, который регулируется консенсусом. Когда один из этих камней (называемый камнем Раи) менял владельца, сам камень не перемещался. Вместо этого все в сообществе одобряли эту транзакцию путем народного признания. Когда все соглашались, что камень принадлежит новому владельцу, не было необходимости его перемещать.



Есть даже история о том, как один из огромных камней Раи во время транспортировки упал в океан. Однако те, кто его видел, ручались за его размер, и он оставался действительной валютой и средством обмена.

Криптовалюты работают по такому же принципу. Биткоин – это код, поэтому не имеет значения, существуют ли он в материальной форме или нет. Всякий раз, когда транзакция в биткоине подтверждается, запись об этом появляется в блокчейне. Когда достаточное количество узлов подтвердит это, будет достигнут консенсус, и запись появится в открытом реестре.



Просто поразительно, насколько рационален был народ острова Яп. Принципы, которым они следовали 1 500 лет назад, актуальны и в сегодняшнем мире криптовалют, что в очередной раз подтверждает, что все новое – это хорошо забытое старое.



Источник: Впервые биткоин начал занимать видное место в мире технологий в 2013 году. Медленно, но верно, он распространяется все больше, в основном, благодаря резкому росту своей цены в 2017 году. Однако, если вы решите углубиться в прошлое, вы увидите, что была оригинальная версия биткоина, которая существовала более 1 500 лет назад.Если бы вам удалось достать машину времени и телепортироваться обратно во времена Римской империи или даже в эпоху Возрождения, где вы попытались бы объяснить функции, связанные с современным биткоином, вас скорее всего бросили бы в тюрьму или объявили сумасшедшим. Вернувшись в прошлые эпохи, вместо того, чтобы говорить о технологии блокчейна и децентрализованных системах, вы вполне могли бы объяснить концепцию биткоина на примере острова Яп.Маленький остров Яп, расположенный в западной части Тихого океана, находится примерно между Филиппинами и Гуамом. Поразительно, как много общих черт имеет валюта, использовавшаяся на острове в древние времена, и биткоин.Основное сходство заключается в ограниченности предложения – валюту было трудно добыть. Помимо этого, использовалась система открытого реестра, которая основывалась на консенсусе. Остров Яп и его валюта - отличный способ объяснить замысловатую концепцию биткоина и других криптовалют.Если кратко, то деньги – это социальная концепция. Большинство типов денег не очень полезны и являются только средством обмена. Вы не можете использовать бумагу или золото, чтобы есть или охотиться за едой. Обществам необходимо средство обмена, которое по общему согласию имеет особую ценность для обеспечения торговли. Именно по этой причине появилось законное средство платежа.Если бы количество денег не было ограничено, то инфляция достигала бы огромного уровня. Если бы мы использовали листья деревьев в качестве валюты, каждый мог бы получить доступ к миллионам этой валюты, делая ее бесполезной как средство обмена. Вот почему количество денег должно быть ограничено, что контролируется сегодня центральными банками (по крайней мере, это работало до отмены золотого стандарта - прим. ред.).Если вы живете на острове посреди океана, трудно решить, что следует использовать в качестве средства обмена. Во многих древних цивилизациях морские раковины и рыбные чешуйки использовались как деньги, но в таких регионах как Яп, где есть бесконечный запас этих вещей, такой вариант не актуален.Народ острова Яп - великие морские путешественники, и, посетив близлежащие острова, они обнаружили, что на них есть такие материалы как известняк, которых нет у них. Его было трудно добыть и привезти на остров. Именно поэтому он стал средством обмена на острове Яп. Добытые камни переправлялись на остров на каноэ и плотах, некоторые валуны весили до четырех тонн.Серьезные усилия, которые необходимо приложить для добычи известняка, можно сравнить с затратами вычислительной мощности и стоимостью энергии, связанной с майнингом биткоина. Те, кто добывал известняк, получали отличное вознаграждение, так же, как и майнеры биткоина.Главная проблема с камнями была связана с их огромными размерами, поскольку их нельзя было легко транспортировать. Деньги должны быть портативными и удобными. Народ острова Яп собрался вместе и создал то, что стало первым распределенным реестром, который регулируется консенсусом. Когда один из этих камней (называемый камнем Раи) менял владельца, сам камень не перемещался. Вместо этого все в сообществе одобряли эту транзакцию путем народного признания. Когда все соглашались, что камень принадлежит новому владельцу, не было необходимости его перемещать.Есть даже история о том, как один из огромных камней Раи во время транспортировки упал в океан. Однако те, кто его видел, ручались за его размер, и он оставался действительной валютой и средством обмена.Криптовалюты работают по такому же принципу. Биткоин – это код, поэтому не имеет значения, существуют ли он в материальной форме или нет. Всякий раз, когда транзакция в биткоине подтверждается, запись об этом появляется в блокчейне. Когда достаточное количество узлов подтвердит это, будет достигнут консенсус, и запись появится в открытом реестре.Просто поразительно, насколько рационален был народ острова Яп. Принципы, которым они следовали 1 500 лет назад, актуальны и в сегодняшнем мире криптовалют, что в очередной раз подтверждает, что все новое – это хорошо забытое старое.Источник: https://bits.media/news/kamni-rai-bi...m-v-1-500-let/

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