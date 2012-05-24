Камни Раи: биткоин с острова Яп возрастом в 1 500 лет - Новости криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,507 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Камни Раи: биткоин с острова Яп возрастом в 1 500 лет

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:21
#1
Форекс-блогер
 
Аватар Анаэль 2017
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 1,619
Благодарностей: 1,225
УГ: 3
Записей в FX-блоге: 927
Подписок FX: 1
КП: 1.468
подарки
Камни Раи: биткоин с острова Яп возрастом в 1 500 лет
Впервые биткоин начал занимать видное место в мире технологий в 2013 году. Медленно, но верно, он распространяется все больше, в основном, благодаря резкому росту своей цены в 2017 году. Однако, если вы решите углубиться в прошлое, вы увидите, что была оригинальная версия биткоина, которая существовала более 1 500 лет назад.

Если бы вам удалось достать машину времени и телепортироваться обратно во времена Римской империи или даже в эпоху Возрождения, где вы попытались бы объяснить функции, связанные с современным биткоином, вас скорее всего бросили бы в тюрьму или объявили сумасшедшим. Вернувшись в прошлые эпохи, вместо того, чтобы говорить о технологии блокчейна и децентрализованных системах, вы вполне могли бы объяснить концепцию биткоина на примере острова Яп.

Маленький остров Яп, расположенный в западной части Тихого океана, находится примерно между Филиппинами и Гуамом. Поразительно, как много общих черт имеет валюта, использовавшаяся на острове в древние времена, и биткоин.

Основное сходство заключается в ограниченности предложения – валюту было трудно добыть. Помимо этого, использовалась система открытого реестра, которая основывалась на консенсусе. Остров Яп и его валюта - отличный способ объяснить замысловатую концепцию биткоина и других криптовалют.

Если кратко, то деньги – это социальная концепция. Большинство типов денег не очень полезны и являются только средством обмена. Вы не можете использовать бумагу или золото, чтобы есть или охотиться за едой. Обществам необходимо средство обмена, которое по общему согласию имеет особую ценность для обеспечения торговли. Именно по этой причине появилось законное средство платежа.



Если бы количество денег не было ограничено, то инфляция достигала бы огромного уровня. Если бы мы использовали листья деревьев в качестве валюты, каждый мог бы получить доступ к миллионам этой валюты, делая ее бесполезной как средство обмена. Вот почему количество денег должно быть ограничено, что контролируется сегодня центральными банками (по крайней мере, это работало до отмены золотого стандарта - прим. ред.).

Если вы живете на острове посреди океана, трудно решить, что следует использовать в качестве средства обмена. Во многих древних цивилизациях морские раковины и рыбные чешуйки использовались как деньги, но в таких регионах как Яп, где есть бесконечный запас этих вещей, такой вариант не актуален.

Народ острова Яп - великие морские путешественники, и, посетив близлежащие острова, они обнаружили, что на них есть такие материалы как известняк, которых нет у них. Его было трудно добыть и привезти на остров. Именно поэтому он стал средством обмена на острове Яп. Добытые камни переправлялись на остров на каноэ и плотах, некоторые валуны весили до четырех тонн.

Серьезные усилия, которые необходимо приложить для добычи известняка, можно сравнить с затратами вычислительной мощности и стоимостью энергии, связанной с майнингом биткоина. Те, кто добывал известняк, получали отличное вознаграждение, так же, как и майнеры биткоина.

Главная проблема с камнями была связана с их огромными размерами, поскольку их нельзя было легко транспортировать. Деньги должны быть портативными и удобными. Народ острова Яп собрался вместе и создал то, что стало первым распределенным реестром, который регулируется консенсусом. Когда один из этих камней (называемый камнем Раи) менял владельца, сам камень не перемещался. Вместо этого все в сообществе одобряли эту транзакцию путем народного признания. Когда все соглашались, что камень принадлежит новому владельцу, не было необходимости его перемещать.

Есть даже история о том, как один из огромных камней Раи во время транспортировки упал в океан. Однако те, кто его видел, ручались за его размер, и он оставался действительной валютой и средством обмена.
Криптовалюты работают по такому же принципу. Биткоин – это код, поэтому не имеет значения, существуют ли он в материальной форме или нет. Всякий раз, когда транзакция в биткоине подтверждается, запись об этом появляется в блокчейне. Когда достаточное количество узлов подтвердит это, будет достигнут консенсус, и запись появится в открытом реестре.

Просто поразительно, насколько рационален был народ острова Яп. Принципы, которым они следовали 1 500 лет назад, актуальны и в сегодняшнем мире криптовалют, что в очередной раз подтверждает, что все новое – это хорошо забытое старое.

Источник:https://bits.media/news/kamni-rai-bi...m-v-1-500-let/
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Мой форекс- блог: "Мой путь с нуля. Мои победы спустя 4 года".
🔥Зарабатывай на добыче золота! Бонус +15% ICO GOLDEA уже стартовал!🔥
Анаэль 2017 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кто действительно создал биткоин? Подводные камни для инвесторов. Nusk Инвестирование в криптовалюты 4 09.08.2017 13:37
Власти острова Мэн утвердили биткоин, как официальную валюту для азартных игр Анна Чернобай Bitcoin 5 03.02.2017 22:25
Продам Домены с возрастом ~5 лет (рассмотрю ценовые предложения) PikadoR Домены 9 26.05.2014 03:32
Куплю домены возрастом от 3 месяцев snes Домены 22 06.02.2014 16:52
продам домены с возрастом 9-14лет и ПР4-6 EceHuH Домены 1 24.05.2012 19:17

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар dmitrytkachev
Египет и "Газпром" подписали контракт на покупку СПГ
От dmitrytkachev в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Покупка формы для футбола.
От simp в разделе «Спорт-Чат»
Аватар moskva
Bitcoin можно отправлять по факсу
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Alcest
Vivid Seats привлек инвестиции для платформы по продажи билетов на любые мероприятия
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар nlobp
Ameriabank (Армения) – ameriabank.am
От nlobp в разделе «Банки прочих стран»
Аватар seter
QIWI и Contact упростили идентификацию пользователей Visa QIWI Wallet
От seter в разделе «Новости платежных систем»
.     
Пользователей
433,507
Тем
502,873
Сообщений
12,620,638

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram