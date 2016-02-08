QIWI не будет внедрять блокчейн в собственный процессинг - Новости криптовалют | MMGP

В ходе социально-инвестиционного форума директор по криптотехнологиям компании Qiwi Алексей Архипов сообщил, что группа компаний Qiwi отказалась от внедрения технологии блокчейна в собственный процессинг.
«Мы действительно выходили с идей создания процессинга на основе технологии блокчейна.
Но в процессе создания мы поняли, что использование блокчейна именно внутри организации не имеет большого смысла. Блокчейн несет ценность, когда объединяет большое количество участников», - сказал Архипов.
Он отметил, что на данный момент Qiwi участвует в развитии российской блокчейн-платформы «Мастерчейн».
«Сейчас есть альтернативный проект «Мастерчейн». Надеюсь, что тот функционал, который мы хотели получить от блокчейна, мы получим в этом проекте», - пояснил А.Архипов.
В том числе Архипов упомянул о том, что на данный момент не развивается проект по созданию компанией собственной криптовалюты, ввиду отсутствия необходимого законодательства.
«В части битрубля, технически мы можем сейчас выпустить криптовалюту, но, конечно, практического смысла это не имеет в отсутствие регулирования. Но, мне кажется, идея оцифровки валюты, идея крипторубля по-прежнему жизнеспособна», - добавил Архипов.
Ранее в компании Qiwi заявляли о планах перевести собственную систему процессинга на технологию распределенных реестров к 2021 году. В компании также обсуждался проект запуска собственной криптовалюты. В 2015 году компания подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака «Битрубль».
Источник:https://bits.media/news/qiwi-ne-bude...y-protsessing/