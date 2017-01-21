СМИ «похоронили» биткоин уже более 200 раз - Новости криптовалют | MMGP
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СМИ «похоронили» биткоин уже более 200 раз

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#1
Форекс-блогер
 
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СМИ «похоронили» биткоин уже более 200 раз
За последние семь лет различные издания предрекали скорую смерть биткоина уже 203 раза. Все эти публикации информационный портал 99Bitcoins собирает и бережно хранит в разделе BTC-некрологов.

1 декабря архив пополнился заметкой Business Insider с заголовком «Из-за фатального изъяна криптовалюты никогда не станут настоящими деньгами». Эта публикация стала на данный момент последней, где звучит критика в адрес криптовалюты.

«Валюта обязана быть широко используемым средством обмена. Криптовалютам этого никогда не удастся. Точка. Фатальный изъян криптовалют заключается в том, что их запас может лишь расти», — цитирует издание главного экономиста отдела управления капиталом банка UBS Пола Донована.
Стоит отметить, что с годами журналисты все чаще «хоронят» биткоин. Так, в 2010 и 2012 годах вышло всего по одному такому материалу, зато в 2016 и 2017 — уже 28 и 85 соответственно. Тем временем цена биткоина сегодня, 5 декабря, вновь обновила исторический рекорд и преодолела отметку в $12 000.

Напомним, еще в 2013 году один из пользователей Reddit, представившись путешественником во времени, предсказал, что стремительный рост биткоина повлечет за собой крах мировой экономики.

Источник: https://forklog.com/smi-pohoronili-b...bolee-200-raz/
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