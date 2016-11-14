Bitfinex заявила о намерении подать в суд на критиковавшего биржу блогера - Новости криптовалют | MMGP
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Bitfinex заявила о намерении подать в суд на критиковавшего биржу блогера

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Bitfinex заявила о намерении подать в суд на критиковавшего биржу блогера


Гонконгская криптовалютная биржа Bitfinex наняла одно из крупнейших PR-агентств США и заявила о намерении подать в суд на критиковавшего биржу блогера

По всей видимости, главной задачей нью-йоркского пиар-агентства 5W Public Relations станет борьба с кризисом доверия со стороны пользователей. Клиенты обвиняют Bitfinex и в манипуляциях рынком, и в мошеннических действиях во время падения курса биткоина, и в использовании токенов Tether, которые, по мнению пользователей, не обеспечены долларовыми активами, хотя сама компания это и опровергает.

Также биржа пригрозила судебным иском группе лиц, которые распространяли, по мнению Bitfinex, лживую информацию о состоянии компании. Скорее всего, речь идет о Twitter-блогере Bitfinex’ed, который неоднократно писал о сбоях и сомнительных действиях со стороны биржи.
Источник:http://crypto.by/bitfinex-zayavila-o...irzhu-blogera/
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