Проект «Карма» рассказал об опыте работы с с корейским сообществом крипто-инвесторов - Новости криптовалют | MMGP

Проект «Карма» рассказал об опыте работы с с корейским сообществом крипто-инвесторов



Крупный инвестор из России, особенно из офлайн-среды, будет задавать много вопросов, проводить ряд встреч, и в лучшем случае скажет: «Да, проект интересный, дам вам $50 000». При этом, такая сумма вполне обычна для рядового корейского крипто-инвестора, которой задает только один вопрос: «куда переводить деньги?».



Юрий Гугнин, основатель проекта «Карма», несколько раз побывал в Сеуле, чтобы разобраться в особенностях инвестиционной культуры, которая так сильно отличается от нашей.





Для корейских блокчейн-специалистов очень важно живое общение, возможность увидеть людей, которые скрываются за номерами электронных кошельков и общими маркетинговыми фразами. Поэтому мы решили не проводить скучную конференцию, а по-русски накрыть поляну в ресторане. Такой подход был встречен огромным одобрением корейского сообщества. При том, что корейцы — одни из лидеров по участию в токенсейлах, в эту страну очень редко приезжают авторы крипто-проектов. А если и приезжают, то отделываются формальностями.



Корейское онлайн-общение очень сильно отличается от европейского и американского. Самый популярный мессенджер — KAKAO Chat. Можно потратить от нескольких часов до нескольких дней, безуспешно пытаясь его настроить, но так и не понять, как найти общие чаты и писать в них.





Какой-нибудь аноним может запросто прислать несколько стикеров с анимированными зайчиками, а затем отправить $100 000 на смарт-контракт. Этим они и отличаются от европейских инвесторов, которые будут проводить многочасовые встречи, просить предоставить отчетность, бизнес-план и прочие документы, чтобы в конечном итоге инвестировать пару тысяч долларов.



Интересно, что корейцы совершенно не признают промо-коды, наличие которых сразу вызывает отторжение, но при этом они любят большие скидки. Отследить покупателей токенов, чтобы потом платить вознаграждение тем, кто их привел — проблема, которую можно решить, если при регистрации вы будете спрашивать страну проживания. В общем, вам придется изрядно попотеть для того, чтобы разобраться в KAKAO.



Огромное внимание в корейской культуре отводится мелочам, на которые ни русские, ни американцы не обратили бы такого пристального внимания. Например, шрифт. Первый раз фразу «ваша презентация звучит неубедительно со шрифтом Arial» мы услышали еще от русского переводчика. А корейские коллеги рассказали, что использовать дефолтные американские шрифты, такие как Times New Roman или Arial, считается плохим тоном и вполне может негативно повлиять на привлечении средств.



Самым распространенным шрифтом является HANNA (ниже он на скриншоте), также рекомендуется использовать DOHYEON или JUA.





Нам повезло: у нас были покупатели пресейл-токенов, которым очень понравилась идея проекта, и они согласились помочь. Каким-то магическим образом наше сообщество стало стремительно расти по 50 человек в день. Оказалось, что в других чатах про ICO в KAKAO можно прислать свою ссылку, и это не считается спамом. Главное — информация о проекте должна быть на корейском языке, а поддержка в чате — 24/7.



Интересно то, что конверсия из участника чата в запись в white list составляет примерно 70%. Корейцы, которым не интересен проект, сразу выходят из чата, а те, кто остались — сидят в чате осознанно.



Выводы по социальной кампании, которая принесла проекту KARMA, более $3 миллионов за первые 3 дня токенсейла:

Необходимо иметь корейских фанатов, которые будут помогать с переводом. Корейский язык сам по себе сложный, а крипто-тематика и финтех добавляют еще больше тонкостей — поэтому после переводчика обязательно нужна вычитка носителем языка, который в теме крипты.

В целом будьте готовы, что с английским довольно туго: корейцы, как и россияне, слабо говорят и читают по-английски, и не будут читать ваш английский white paper или презентацию. Если вы хотите ориентироваться на эту страну — готовьтесь переводить документы.

У многих корейцев стоит плагин для браузера, который автоматически переводит контент сайтов. Но, как мы поняли, с PDF и PPT этот плагин не работает. То есть сайт можно не переводить, а документы — обязательно.

Необходимо иметь местных евангелистов, которые будут поддерживать беседу в чате в корейском стиле. Сами они называют это «message bomb»: постоянное месиво из шуток, стикеров и мемов. Что интересно, в местном крипто-сообществе много взрослых людей, директоров офлайн-компаний, но в чате они все ведут себя очень мило и весело.

Азиаты — очень азартны по своей природе. По корейскому «фэн-шую» 10% дохода принято тратить на казино, лотереи и другие высокорисковые игры. Для граждан Кореи, как для китайцев, посещение казино строго ограничено, поэтому ICO — идеальный вариант для выплеска накопившейся энергии.

Корейцы очень шустрые и разбираются в технологиях: им не надо объяснять, как зарегистрировать кошелек, как подтвердить транзакцию, как убедиться, что токены получены. Они — очень профессиональные участники токенсейлов.

При этом, в плане изучения самого проекта корейцы довольно поверхностны. Ключевые триггеры доверия: фотографии с известными людьми (даже с Виталиком, хотя с ним уже сфотографировались миллионы), участие государственных или подобных структур, партнерства с известными токенсейлами (котируются OmiseGo, Civic, Aragon). Также очень важно личное обаяние участников команды в KAKAO-чате. Азиаты, как и все люди, обожают человеческое внимание и эмпатию.

Резюме простое: общайтесь с людьми на их языке, уважайте их культуру, будьте открытыми, и вы сможете плавно вырастить хорошее сообщество. Также важно отметить, что сообщество не создается за день — это длительная кропотливая работа на несколько месяцев. Зато такой подход к развитию проекта дает намного более устойчивый и мощный результат, чем платный трафик.



Источник Одна из главных ошибок основателей русскоязычных проектов, которые выходят на ICO — излишняя ориентация на российских инвесторов. Венчурный рынок в России только зарождается, а одни из самых щедрых покупателей токенов живут в Корее, Японии и Китае.Крупный инвестор из России, особенно из офлайн-среды, будет задавать много вопросов, проводить ряд встреч, и в лучшем случае скажет: «Да, проект интересный, дам вам $50 000». При этом, такая сумма вполне обычна для рядового корейского крипто-инвестора, которой задает только один вопрос: «куда переводить деньги?».Юрий Гугнин, основатель проекта «Карма», несколько раз побывал в Сеуле, чтобы разобраться в особенностях инвестиционной культуры, которая так сильно отличается от нашей.Для корейских блокчейн-специалистов очень важно живое общение, возможность увидеть людей, которые скрываются за номерами электронных кошельков и общими маркетинговыми фразами. Поэтому мы решили не проводить скучную конференцию, а по-русски накрыть поляну в ресторане. Такой подход был встречен огромным одобрением корейского сообщества. При том, что корейцы — одни из лидеров по участию в токенсейлах, в эту страну очень редко приезжают авторы крипто-проектов. А если и приезжают, то отделываются формальностями.Корейское онлайн-общение очень сильно отличается от европейского и американского. Самый популярный мессенджер — KAKAO Chat. Можно потратить от нескольких часов до нескольких дней, безуспешно пытаясь его настроить, но так и не понять, как найти общие чаты и писать в них.Какой-нибудь аноним может запросто прислать несколько стикеров с анимированными зайчиками, а затем отправить $100 000 на смарт-контракт. Этим они и отличаются от европейских инвесторов, которые будут проводить многочасовые встречи, просить предоставить отчетность, бизнес-план и прочие документы, чтобы в конечном итоге инвестировать пару тысяч долларов.Интересно, что корейцы совершенно не признают промо-коды, наличие которых сразу вызывает отторжение, но при этом они любят большие скидки. Отследить покупателей токенов, чтобы потом платить вознаграждение тем, кто их привел — проблема, которую можно решить, если при регистрации вы будете спрашивать страну проживания. В общем, вам придется изрядно попотеть для того, чтобы разобраться в KAKAO.Огромное внимание в корейской культуре отводится мелочам, на которые ни русские, ни американцы не обратили бы такого пристального внимания. Например, шрифт. Первый раз фразу «ваша презентация звучит неубедительно со шрифтом Arial» мы услышали еще от русского переводчика. А корейские коллеги рассказали, что использовать дефолтные американские шрифты, такие как Times New Roman или Arial, считается плохим тоном и вполне может негативно повлиять на привлечении средств.Самым распространенным шрифтом является HANNA (ниже он на скриншоте), также рекомендуется использовать DOHYEON или JUA.Нам повезло: у нас были покупатели пресейл-токенов, которым очень понравилась идея проекта, и они согласились помочь. Каким-то магическим образом наше сообщество стало стремительно расти по 50 человек в день. Оказалось, что в других чатах про ICO в KAKAO можно прислать свою ссылку, и это не считается спамом. Главное — информация о проекте должна быть на корейском языке, а поддержка в чате — 24/7.Интересно то, что конверсия из участника чата в запись в white list составляет примерно 70%. Корейцы, которым не интересен проект, сразу выходят из чата, а те, кто остались — сидят в чате осознанно.общайтесь с людьми на их языке, уважайте их культуру, будьте открытыми, и вы сможете плавно вырастить хорошее сообщество. Также важно отметить, что сообщество не создается за день — это длительная кропотливая работа на несколько месяцев. Зато такой подход к развитию проекта дает намного более устойчивый и мощный результат, чем платный трафик.

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