Проект «Карма» рассказал об опыте работы с с корейским сообществом крипто-инвесторов - Новости криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,507 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Проект «Карма» рассказал об опыте работы с с корейским сообществом крипто-инвесторов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:00
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,907
Благодарностей: 1,236
УГ: 16
КП: 0.385
подарки
Проект «Карма» рассказал об опыте работы с с корейским сообществом крипто-инвесторов
Одна из главных ошибок основателей русскоязычных проектов, которые выходят на ICO — излишняя ориентация на российских инвесторов. Венчурный рынок в России только зарождается, а одни из самых щедрых покупателей токенов живут в Корее, Японии и Китае.

Крупный инвестор из России, особенно из офлайн-среды, будет задавать много вопросов, проводить ряд встреч, и в лучшем случае скажет: «Да, проект интересный, дам вам $50 000». При этом, такая сумма вполне обычна для рядового корейского крипто-инвестора, которой задает только один вопрос: «куда переводить деньги?».

Юрий Гугнин, основатель проекта «Карма», несколько раз побывал в Сеуле, чтобы разобраться в особенностях инвестиционной культуры, которая так сильно отличается от нашей.


Для корейских блокчейн-специалистов очень важно живое общение, возможность увидеть людей, которые скрываются за номерами электронных кошельков и общими маркетинговыми фразами. Поэтому мы решили не проводить скучную конференцию, а по-русски накрыть поляну в ресторане. Такой подход был встречен огромным одобрением корейского сообщества. При том, что корейцы — одни из лидеров по участию в токенсейлах, в эту страну очень редко приезжают авторы крипто-проектов. А если и приезжают, то отделываются формальностями.

Корейское онлайн-общение очень сильно отличается от европейского и американского. Самый популярный мессенджер — KAKAO Chat. Можно потратить от нескольких часов до нескольких дней, безуспешно пытаясь его настроить, но так и не понять, как найти общие чаты и писать в них.


Какой-нибудь аноним может запросто прислать несколько стикеров с анимированными зайчиками, а затем отправить $100 000 на смарт-контракт. Этим они и отличаются от европейских инвесторов, которые будут проводить многочасовые встречи, просить предоставить отчетность, бизнес-план и прочие документы, чтобы в конечном итоге инвестировать пару тысяч долларов.

Интересно, что корейцы совершенно не признают промо-коды, наличие которых сразу вызывает отторжение, но при этом они любят большие скидки. Отследить покупателей токенов, чтобы потом платить вознаграждение тем, кто их привел — проблема, которую можно решить, если при регистрации вы будете спрашивать страну проживания. В общем, вам придется изрядно попотеть для того, чтобы разобраться в KAKAO.

Огромное внимание в корейской культуре отводится мелочам, на которые ни русские, ни американцы не обратили бы такого пристального внимания. Например, шрифт. Первый раз фразу «ваша презентация звучит неубедительно со шрифтом Arial» мы услышали еще от русского переводчика. А корейские коллеги рассказали, что использовать дефолтные американские шрифты, такие как Times New Roman или Arial, считается плохим тоном и вполне может негативно повлиять на привлечении средств.

Самым распространенным шрифтом является HANNA (ниже он на скриншоте), также рекомендуется использовать DOHYEON или JUA.


Нам повезло: у нас были покупатели пресейл-токенов, которым очень понравилась идея проекта, и они согласились помочь. Каким-то магическим образом наше сообщество стало стремительно расти по 50 человек в день. Оказалось, что в других чатах про ICO в KAKAO можно прислать свою ссылку, и это не считается спамом. Главное — информация о проекте должна быть на корейском языке, а поддержка в чате — 24/7.

Интересно то, что конверсия из участника чата в запись в white list составляет примерно 70%. Корейцы, которым не интересен проект, сразу выходят из чата, а те, кто остались — сидят в чате осознанно.

Выводы по социальной кампании, которая принесла проекту KARMA, более $3 миллионов за первые 3 дня токенсейла:
  • Необходимо иметь корейских фанатов, которые будут помогать с переводом. Корейский язык сам по себе сложный, а крипто-тематика и финтех добавляют еще больше тонкостей — поэтому после переводчика обязательно нужна вычитка носителем языка, который в теме крипты.
  • В целом будьте готовы, что с английским довольно туго: корейцы, как и россияне, слабо говорят и читают по-английски, и не будут читать ваш английский white paper или презентацию. Если вы хотите ориентироваться на эту страну — готовьтесь переводить документы.
  • У многих корейцев стоит плагин для браузера, который автоматически переводит контент сайтов. Но, как мы поняли, с PDF и PPT этот плагин не работает. То есть сайт можно не переводить, а документы — обязательно.
  • Необходимо иметь местных евангелистов, которые будут поддерживать беседу в чате в корейском стиле. Сами они называют это «message bomb»: постоянное месиво из шуток, стикеров и мемов. Что интересно, в местном крипто-сообществе много взрослых людей, директоров офлайн-компаний, но в чате они все ведут себя очень мило и весело.
  • Азиаты — очень азартны по своей природе. По корейскому «фэн-шую» 10% дохода принято тратить на казино, лотереи и другие высокорисковые игры. Для граждан Кореи, как для китайцев, посещение казино строго ограничено, поэтому ICO — идеальный вариант для выплеска накопившейся энергии.
  • Корейцы очень шустрые и разбираются в технологиях: им не надо объяснять, как зарегистрировать кошелек, как подтвердить транзакцию, как убедиться, что токены получены. Они — очень профессиональные участники токенсейлов.
  • При этом, в плане изучения самого проекта корейцы довольно поверхностны. Ключевые триггеры доверия: фотографии с известными людьми (даже с Виталиком, хотя с ним уже сфотографировались миллионы), участие государственных или подобных структур, партнерства с известными токенсейлами (котируются OmiseGo, Civic, Aragon). Также очень важно личное обаяние участников команды в KAKAO-чате. Азиаты, как и все люди, обожают человеческое внимание и эмпатию.

Резюме простое: общайтесь с людьми на их языке, уважайте их культуру, будьте открытыми, и вы сможете плавно вырастить хорошее сообщество. Также важно отметить, что сообщество не создается за день — это длительная кропотливая работа на несколько месяцев. Зато такой подход к развитию проекта дает намного более устойчивый и мощный результат, чем платный трафик.

__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!
Только у Ларисы стабильные инвест проекты
HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эксперт рассказал, кому предлагают переехать ради новой работы moskva Новости в мире финансов и инвестиций 4 28.12.2016 04:09
120 дней в Украине: Uber рассказал о результатах работы Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 19 09.11.2016 19:23
VKADMIN УПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕСТВОМ ВКОНТАКТЕ sera4242 Социальные сети 0 29.01.2016 16:08
Бизнес и карма Fassiya Непознанное 8 23.09.2012 19:04

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Aisller
Участники и результаты конкурса InstaForex [29.06.2015-10.07.2015]. 102 этап
От Aisller в разделе «Конкурсы от MMGP»
Аватар noxon
Инвестирование в разработку wordpress тем
От noxon в разделе «Прочие виды инвестиций»
Аватар OPLOTT
Сектор туризма ОАЭ нацелился на доходы в размере 64 млрд долл. США
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар nlobp
GPS Group - gps-group.com.ua (Украина: GPS Оборудование)
От nlobp в разделе «Интернет-магазины»
Аватар tunderdim
Profitable Project - projectprofit.org
От tunderdim в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар SQMonitor
StablePacks - stablepacks.com
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
433,507
Тем
502,873
Сообщений
12,620,638

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram