НБУ признал Monobank законным - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
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НБУ признал Monobank законным

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НБУ признал Monobank законным
НБУ признал Monobank законным, хотя ранее у регулятора было другое отношение к проекту.

Национальный банк Украины изменил позицию по поводу работы проекта Monobank в Украине, признав ее вполне законной, сообщает Лига.
НБУ также разъяснил правовые особенности удаленного обслуживания клиентов украинских банков, отметив, что сотрудники банков могут проводить идентификацию клиентов за пределами отделений при условии личного присутствия клиента.
Ранее регулятор сообщал, что банки обязаны проводить первичную идентификацию клиентов в отделениях.
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monobank, monobank.com.ua, монобанк, нбу
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