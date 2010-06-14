Международные резервы НБУ выросли до $19 млрд - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP

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Международные резервы НБУ выросли до $19 млрд

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Международные резервы НБУ выросли до $19 млрд
Международные резервы Украины на 1 декабря 2017 составили $18 905 700 000 (в эквиваленте) по предварительным данным. Таким образом, с начала этого года они выросли почти на 22%, и уже в четвертый раз обновили максимум с января 2014 года.

На динамику объемов международных резервов за прошлый месяц повлияли, в частности, поступления в пользу Правительства в сумме $670 400 000, в том числе $664,0 млн - от размещения облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в валюте, а также расходы на выплаты по внешнему долгу, а именно:
  • В пользу Международного валютного фонда было осуществлено платежи в размере $447.1 млн;
  • На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте было направлено $358 300 000, в том числе $18500000 - обслуживание облигаций внешнего государственного займа и $282200000 - на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего государственного займа.

В дополнение, $100.0 из международных резервов в ноябре было направлено на возвращение заимствованных в октябре средств по операции swap с уполномоченным банком.

Кроме того, $49.1 в прошлом месяце было направлено на валютные интервенции для сглаживания чрезмерных колебаний, вызванных временными факторами. Из них $20,0 было продано во время интервенций в форме запроса относительно наилучшего курса.

В то же время, НБУ купил на межбанковском валютном рынке $188.0 млн путем проведения интервенций в форме запроса относительно наилучшего курса. Таким образом, объем чистой покупки Национальным банком валюты на межбанковском рынке для пополнения резервов в прошлом месяце составил $138.9 млн.

По состоянию на 01 декабря объем международных резервов покрывает 3.7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
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Метки
международные резервы, нбу
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