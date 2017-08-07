[PreICO] PIXEL – технологии виртуальной реальности для всех 13.12-27.12.2017 [BOUNTY] - ICO | MMGP

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[PreICO] PIXEL – технологии виртуальной реальности для всех 13.12-27.12.2017 [BOUNTY]



Проект PIXEL предполагает внедрение инновационных технологий в индустрию развлечений. В первую очередь проект ориентирован на обеспечение доступности технологий виртуальной и дополненной реальности, а также нейроинтерфейсов. Компания PIXEL ориентируется, прежде всего, на российский рынок и другие рынки, где данные технологии еще недостаточно развиты.



Нейроинтерфейсы представляют собой специальные устройства, способные распознавать, принимать и анализировать сигналы человеческого мозга. Это позволит управлять компьютерной техникой своими мыслями. Более того, люди смогут обмениваться мыслями при помощи специальных гаджетов.

Технологии виртуальной реальности очень плохо развиты во многих странах мира, в том числе, в России. Задача PIXEL заключается в продвижении и внедрении новых технологий на этих рынках. Проект привнесет новшества не только в индустрию развлечений, но и будет полезен людям с ограниченными возможностями, которые смогут ощутить себя полноценными членами общества при помощи технологий виртуальной реальности.

Команда проекта разрабатывает VR-пространства без ограничений для всех людей, независимо от их местонахождения и доходов. Для быстрого развития и выхода на новые рынки, максимально адаптируясь под них, будут запускаться VR-франшизы, учитывающие все особенности конкретного рынка.



На данный момент проект ориентирован в первую очередь на игровую индустрию. PIXEL обеспечит возможность управления в виртуальном пространстве посредством нейроинтерфейсов. Это позволит взаимодействовать с виртуальными объектами посредством силы мысли. В рамках проекта будет выпущен собственный токен, использующийся для оплаты времени пребывания в виртуальной реальности и получения всевозможных бонусов.

Проект уже сейчас предлагает онлайн-стримы с полным погружением в игровую среду. Проводятся турниры, к просмотру которых может присоединиться практически неограниченное количество людей. На турнирах можно делать ставки с возможностью получения выигрыша. В дальнейшем сервис превратится в полноценную многофункциональную платформу для стриминга и киберспорта.



Токен PIXEL, выгоды для инвесторов



Для финансирования дальнейшей разработки и обеспечения работы платформы команда проекта выпускает собственный токен PIXEL. Токены будут распространяться посредством ICO. Токен PIXEL эмитируется на блокчейне Ethereum, в соответствии со стандартом ERC20. По номинальному курсу за 1 ETH инвестор может приобрести 600 PIXEL, при этом будут предоставляться дополнительные бонусы.



Пользователи смогут использовать токены для оплаты часов в VR-клубе, принятия участия в турнирах, покупки различных товаров в магазине компании (гаджеты, игры и т. п.), оплаты партнерских сервисов, доната любимым игрокам и стримерам, ставок и т. д. Как отмечают основатели, покупка токена является долгосрочной инвестицией в успешный проект, что позволит получать доходы в будущем. Токен будет использоваться не только для взаимодействия с конечными пользователями, но и бизнес-партнерами проекта. Партнеры смогут использовать токен для покупки франшизы, оплаты разработок на базе VR и нейроинтерфейсов, оплаты партнерских услуг, выплаты зарплат, сбережения своих средств и получения прибыли в виде дивидендов. Партнеры проекта смогут принимать криптовалюту PIXEL в качестве оплаты своих продуктов от клиентов.



Токены распределяются следующим образом: 69% - продажа на Pre-Sale, Pre-ICO и ICO.

10% - команде проекта.

8% - резервный фонд.

8% - реферальная программа.

5% - компании META (партнер проекта). Инвесторы, купившие не менее 2500 токенов, и хранящие их в течение года, получают право на выплату дивидендов, в виде 3% годовых с прибыли от продажи VR-франшиз. Выплата дивидендов будет осуществляться в токенах PIXEL.

После ICO планируется вывод токена на крупные криптовалютные биржи.



Детали ICO



Продажа токенов осуществляется в два основных этапа: Pre-ICO и ICO. Перед Pre-ICO также проводится короткий раунд Pre-Sale, на котором можно приобрести токены по самой выгодной цене. Pre-ICO будет проходить с 13 по 27 декабря 2017 года. На данном этапе планируется продать 200 тысяч токенов PIXEL, что соответствует, примерно, 333 ETH. Средства будут использованы для подготовки ICO и старта разработки проекта. ICO пройдет в первой половине 2018 года, планируется реализовать 5 миллионов токенов PIXEL, что примерно соответствует 8333 ETH.



В будущем возможно проведение дополнительной эмиссии токенов в размере 0-5% от стартового объема выпуска. Для принятия данного решения будет проводиться голосование, в котором участвует сама компания и ведущие инвесторы. При 70% положительных голосов будет принято решение о дополнительной эмиссии.



В зависимости от даты участия и суммы покупки, инвесторы будут получать бонусы: Pre-Sale от 0,1 ETH – 20%.

Pre-Sale от 2 ETH – 30%.

Pre-Sale от 10 ETH – 40%.

Pre-ICO от 0,1 ETH – 15%.

Pre-ICO от 2 ETH – 25%.

Pre-ICO от 10 ETH – 35%.

ICO от 0,1 ETH – 10%.

ICO от 2 ETH – 15%.

ICO от 10 ETH – 25%. Все желающие могут принять участие в BOUNTY кампании проекта. Основная задача для участников – делиться с друзьями в социальных сетях информацией о данном проекте. Размер вознаграждения зависит от количества подписчиков в социальных сетях.



Контакты и ссылки: Сайт проекта PIXEL.

WhitePaper.

Telegram.

Facebook.

Twitter.

Golos.

Steemit.

Medium.

Vc.ru.

Reddit.

ВКонтакте. [Pre-ICO][ICO] PIXEL – технологии виртуальной реальности для всех 13.12-27.12.2017 [BOUNTY]предполагает внедрение инновационных технологий в индустрию развлечений. В первую очередь проект ориентирован на обеспечение доступности технологий виртуальной и дополненной реальности, а также нейроинтерфейсов. Компания PIXEL ориентируется, прежде всего, на российский рынок и другие рынки, где данные технологии еще недостаточно развиты.Нейроинтерфейсы представляют собой специальные устройства, способные распознавать, принимать и анализировать сигналы человеческого мозга. Это позволит управлять компьютерной техникой своими мыслями. Более того, люди смогут обмениваться мыслями при помощи специальных гаджетов.Технологии виртуальной реальности очень плохо развиты во многих странах мира, в том числе, в России. Задача PIXEL заключается в продвижении и внедрении новых технологий на этих рынках. Проект привнесет новшества не только в индустрию развлечений, но и будет полезен людям с ограниченными возможностями, которые смогут ощутить себя полноценными членами общества при помощи технологий виртуальной реальности.Команда проекта разрабатывает VR-пространства без ограничений для всех людей, независимо от их местонахождения и доходов. Для быстрого развития и выхода на новые рынки, максимально адаптируясь под них, будут запускаться VR-франшизы, учитывающие все особенности конкретного рынка.На данный момент проект ориентирован в первую очередь на игровую индустрию. PIXEL обеспечит возможность управления в виртуальном пространстве посредством нейроинтерфейсов. Это позволит взаимодействовать с виртуальными объектами посредством силы мысли. В рамках проекта будет выпущен собственный токен, использующийся для оплаты времени пребывания в виртуальной реальности и получения всевозможных бонусов.Проект уже сейчас предлагает онлайн-стримы с полным погружением в игровую среду. Проводятся турниры, к просмотру которых может присоединиться практически неограниченное количество людей. На турнирах можно делать ставки с возможностью получения выигрыша. В дальнейшем сервис превратится в полноценную многофункциональную платформу для стриминга и киберспорта.Для финансирования дальнейшей разработки и обеспечения работы платформы команда проекта выпускает собственный токен PIXEL. Токены будут распространяться посредством ICO. Токен PIXEL эмитируется на блокчейне Ethereum, в соответствии со стандартом ERC20. По номинальному курсу за 1 ETH инвестор может приобрести 600 PIXEL, при этом будут предоставляться дополнительные бонусы.Пользователи смогут использовать токены для оплаты часов в VR-клубе, принятия участия в турнирах, покупки различных товаров в магазине компании (гаджеты, игры и т. п.), оплаты партнерских сервисов, доната любимым игрокам и стримерам, ставок и т. д. Как отмечают основатели, покупка токена является долгосрочной инвестицией в успешный проект, что позволит получать доходы в будущем. Токен будет использоваться не только для взаимодействия с конечными пользователями, но и бизнес-партнерами проекта. Партнеры смогут использовать токен для покупки франшизы, оплаты разработок на базе VR и нейроинтерфейсов, оплаты партнерских услуг, выплаты зарплат, сбережения своих средств и получения прибыли в виде дивидендов. Партнеры проекта смогут принимать криптовалюту PIXEL в качестве оплаты своих продуктов от клиентов.Инвесторы, купившие не менее 2500 токенов, и хранящие их в течение года, получают право на выплату дивидендов, в виде 3% годовых с прибыли от продажи VR-франшиз. Выплата дивидендов будет осуществляться в токенах PIXEL.После ICO планируется вывод токена на крупные криптовалютные биржи.Продажа токенов осуществляется в два основных этапа: Pre-ICO и ICO. Перед Pre-ICO также проводится короткий раунд Pre-Sale, на котором можно приобрести токены по самой выгодной цене. Pre-ICO будет проходить с 13 по 27 декабря 2017 года. На данном этапе планируется продать 200 тысяч токенов PIXEL, что соответствует, примерно, 333 ETH. Средства будут использованы для подготовки ICO и старта разработки проекта. ICO пройдет в первой половине 2018 года, планируется реализовать 5 миллионов токенов PIXEL, что примерно соответствует 8333 ETH.В будущем возможно проведение дополнительной эмиссии токенов в размере 0-5% от стартового объема выпуска. Для принятия данного решения будет проводиться голосование, в котором участвует сама компания и ведущие инвесторы. При 70% положительных голосов будет принято решение о дополнительной эмиссии.В зависимости от даты участия и суммы покупки, инвесторы будут получать бонусы:Все желающие могут принять участие в BOUNTY кампании проекта. Основная задача для участников – делиться с друзьями в социальных сетях информацией о данном проекте. Размер вознаграждения зависит от количества подписчиков в социальных сетях.

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