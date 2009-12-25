Объем транзакций с криптокотятами превысил $4 млн - Новости криптовалют | MMGP

pilot10 Топ Мастер

Имя: Владимир Пол: Мужской Адрес: Qazaqstan Инвестирую в: Фондовый рынок Регистрация: 25.12.2009 Сообщений: 17,909 Благодарностей: 9,141 УГ: 12 КП: 0.146 подарки награды

Объем транзакций с криптокотятами превысил $4 млн

В блокчейне Ethereum наблюдается настоящее помешательство на "криптокотиках". Игра CryptoKitties от студии AxiomZen стала новым модным трендом в интернете и получила взрывную популярность. В приложении CryptoKitties пользователи могут покупать и продавать виртуальных котят за криптовалюту Ethereum. Объем транзакций уже превысил $4 млн.



Игра CryptoKitties выпущена 28 ноября, и к настоящему моменту на нее приходится 11% всех транзакций сети Ethereum, согласно данным ETH Gas Station. Еще пару дней назад на нее приходилось всего 4% транзакций. Суть игры в том, чтобы заводить виртуальных котят, имеющих определённый набор уникальных атрибутов («котрибутов»). Скрещивая своих виртуальных питомцев с питомцами других пользователей, игроки пытаются вывести котят с редкими характеристиками.



По задумке создателей, «Криптокотята» — не только развлечение, но и своего рода образовательное приложение. Неискушенные пользователи благодаря ему смогут в игровой форме познакомиться с особенностями блокчейн-технологий и смарт-контрактов.



Игра стала настолько популярна, что создает заторы в сети Ethereum, что замедляет транзакции для всех пользователей. Как отмечает издание Quartz, необработанные транзакции Ethereum выросли в шесть раз с момента релиза CryptoKitties.



Средняя цена котенка составляет 50 эфиров (около $23 тыс.), а самый дорогой котенок был продан за 246 эфиров (около $113 тыс.). Цены постоянно колеблются и растут с огромной скоростью. Сейчас самый дешевый котенок обойдется в 0,03 эфира ($12). Сам курс эфира на данный момент составляет $464 за один токен.





Пользователи могут не только покупать, но и разводить криптокотят. Каждый котик обладает 256-битным геномом, в котором хранится генетическая последовательность его характеристик. Сюда относятся цвет фона, усы, полоски и так далее. Некоторые из этих генов могут быть рецессивными. Это значит, что у котенка без полосок может родиться полосатый.



По умолчанию у питомцев нет определенного пола — каждый из них может выступить как кошкой, так и котом. Чтобы завести потомство, потребуется заплатить две тысячных эфира — примерно 55 рублей. Каждые роды увеличивают время, необходимое кошке для восстановления — постепенно оно доходит с нескольких минут до недели. При этом можно сводить не только своих животных, но и скрещивать их с чужими — опять же за отдельную плату.



В игре есть «шкала редкости» характеристик. Это значит, что сообщество независимо решает, какие черты редкие. За эти черты они платят эфиром. Например, котята с золотым фоном стоят дороже других. Деньги, которые пользователи получают за выведенных ими криптокотят, попадают на счет в крипто-кошельке. В дальнейшем их можно тратить и выводить с помощью бирж. На Reddit, например, уже делятся историями, как всего за пару дней заработали $3200, вложив в игру 40.



Вне зависимости от того, как сложится дальнейшая судьба игры, уже сейчас можно смело утверждать, что "криптокотята" стали первым успешным приложением на блокчейне, не связанным с токенами. Успех CryptoKitties может быть признаком того, что Ethereum может получить популярность как игровая платформа, а значит в перспективе стать важной частью глобального игрового рынка, объем которого сейчас составляет $108,9 млрд.



Если идея игры вас заинтересовала, то прежде всего, нужно скачать Ethereum-кошелек MetaMask, который работает как приложения для браузера. Дальше вы переходите на сайт CryptoKitties, который, по сути, является интерфейсом для взаимодействия со смарт-контрактами, чтобы покупать, продавать и разводить котят.



Подробнее: В блокчейне Ethereum наблюдается настоящее помешательство на "криптокотиках". Игра CryptoKitties от студии AxiomZen стала новым модным трендом в интернете и получила взрывную популярность. В приложении CryptoKitties пользователи могут покупать и продавать виртуальных котят за криптовалюту Ethereum. Объем транзакций уже превысил $4 млн.Игра CryptoKitties выпущена 28 ноября, и к настоящему моменту на нее приходится 11% всех транзакций сети Ethereum, согласно данным ETH Gas Station. Еще пару дней назад на нее приходилось всего 4% транзакций. Суть игры в том, чтобы заводить виртуальных котят, имеющих определённый набор уникальных атрибутов («котрибутов»). Скрещивая своих виртуальных питомцев с питомцами других пользователей, игроки пытаются вывести котят с редкими характеристиками.По задумке создателей, «Криптокотята» — не только развлечение, но и своего рода образовательное приложение. Неискушенные пользователи благодаря ему смогут в игровой форме познакомиться с особенностями блокчейн-технологий и смарт-контрактов.Игра стала настолько популярна, что создает заторы в сети Ethereum, что замедляет транзакции для всех пользователей. Как отмечает издание Quartz, необработанные транзакции Ethereum выросли в шесть раз с момента релиза CryptoKitties.Средняя цена котенка составляет 50 эфиров (около $23 тыс.), а самый дорогой котенок был продан за 246 эфиров (около $113 тыс.). Цены постоянно колеблются и растут с огромной скоростью. Сейчас самый дешевый котенок обойдется в 0,03 эфира ($12). Сам курс эфира на данный момент составляет $464 за один токен.Котят можно продавать на аукционе, где финальная цена зависит от спроса. Цена будет падать до тех пор, пока кто-то не купит котенка. Например, можно выставить криптокотика на 24-часовой аукцион со стартовой ценой 1 ETH и конечной 0 ETH. Если кто-то покупает его через 12 часов после начала аукциона, он заплатит 0,5 ETH. Компания AxiomZem получает 3,75% от всех транзакций купли/продажи и от разведения. Но если вы продадите котенка напрямую через смарт-контракт, а не через сайт, вам не придется платить комиссию за транзакцию.Пользователи могут не только покупать, но и разводить криптокотят. Каждый котик обладает 256-битным геномом, в котором хранится генетическая последовательность его характеристик. Сюда относятся цвет фона, усы, полоски и так далее. Некоторые из этих генов могут быть рецессивными. Это значит, что у котенка без полосок может родиться полосатый.По умолчанию у питомцев нет определенного пола — каждый из них может выступить как кошкой, так и котом. Чтобы завести потомство, потребуется заплатить две тысячных эфира — примерно 55 рублей. Каждые роды увеличивают время, необходимое кошке для восстановления — постепенно оно доходит с нескольких минут до недели. При этом можно сводить не только своих животных, но и скрещивать их с чужими — опять же за отдельную плату.В игре есть «шкала редкости» характеристик. Это значит, что сообщество независимо решает, какие черты редкие. За эти черты они платят эфиром. Например, котята с золотым фоном стоят дороже других. Деньги, которые пользователи получают за выведенных ими криптокотят, попадают на счет в крипто-кошельке. В дальнейшем их можно тратить и выводить с помощью бирж. На Reddit, например, уже делятся историями, как всего за пару дней заработали $3200, вложив в игру 40.Вне зависимости от того, как сложится дальнейшая судьба игры, уже сейчас можно смело утверждать, что "криптокотята" стали первым успешным приложением на блокчейне, не связанным с токенами. Успех CryptoKitties может быть признаком того, что Ethereum может получить популярность как игровая платформа, а значит в перспективе стать важной частью глобального игрового рынка, объем которого сейчас составляет $108,9 млрд.Если идея игры вас заинтересовала, то прежде всего, нужно скачать Ethereum-кошелек MetaMask, который работает как приложения для браузера. Дальше вы переходите на сайт CryptoKitties, который, по сути, является интерфейсом для взаимодействия со смарт-контрактами, чтобы покупать, продавать и разводить котят.Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/94757

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!

За 2.8 года 200% прибыли I Кешбэк до 15% I ХАЛЯВА Please!

Ищу рекламодателя I Альтернатива ВТС-е __________________