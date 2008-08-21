Конкурс "Веселый скамопад!" - 16 этап (призовой фонд 100 поинтов от investellect.net) - Конкурсы для HYIP инвесторов | MMGP
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Конкурс "Веселый скамопад!" - 16 этап (призовой фонд 100 поинтов от investellect.net)

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В этом разделе обсуждаются и проводятся конкурсы от MMGP для HYIP инвесторов.
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Старый Сегодня, 07:52
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Имя: Ярослав
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Счастье Конкурс "Веселый скамопад!" - 16 этап (призовой фонд 100 поинтов от investellect.net)
Продолжаем конкурс!

"Веселый Скамопад!"

16 этап



Закрылся очередной "надежный" хайп? Теперь это не повод затягивать пояса. На этом можно заработать!

Спрогнозируйте какие 5 HYIP закроются в ближайший месяц и выигрывайте!




Спонсор конкурса - investellect.net




Призовой фонд: $100

О конкурсе
  • В рамках конкурса необходимо предсказать, какие 5 работающих HYIP-проектов окажутся в разделе проблемных/неактивных/закрытых программ в ближайший месяц.
  • Каждый участник на свое усмотрение выбирает любые подходящие 5 HYIP из подразделов HYIP от 16% до 60% в месяц и\или HYIP до 15% в месяц .
    (кроме "HYIP под вопросом" )
  • В конкурсе участвуют только HYIP, проработавшие не меньше 3 месяцев с момента создания их темы на нашем форуме (и на момент старта конкурса).
  • На момент голосования у HYIP не должно быть проблем с выплатами.
  • HYIP будет засчитан и в том случае, если он оказался в проблемном разделе до момента окончания голосования. Но после этого другим участникам голосовать за него нельзя.
  • В случае возникновения сомнений в платежеспособности проекта на рубеже окончания конкурса, будет выделяться дополнительное время сроком до 1 недели для проверки данного факта. Результаты конкурса до этого момента будут объявлены предварительными (правило не относится к случаям, когда информация о проблемах с выплатами была получена постфактум после подведения итогов - такие данные во внимание браться не будут). Окончательный результат будет объявлен сразу после проведения анализа платежеспособности подобного проекта.

Предыдущие конкурсы

15 этап
14 этап
13 этап
12 этап
11 этап
10 этап
9 этап
8 этап
7 этап
6 этап
5 этап
4 этап
3 этап
2 этап
1 этап


Условия

Для участия в конкурсе необходимо:

1) Оставить в теме конкурса одно сообщение с указанием 5 HYIP, которые закроются в ближайший месяц. Засчитываться будут те HYIP из списка, которые попадут в проблемный раздел в указанный срок. Обязательно укажите названия и ссылки на форуме на обсуждаемые проекты!

2) Участвовать в конкурсе могут пользователи, которые зарегистрированы на форуме минимум один месяц назад, а также имеющие минимальное количество постов равное 50.
Участники, уличенные в использовании клонов для влияния на результаты конкурса будут дисквалифицированы из него навсегда.

3)Приём прогнозов прекращается в 23:59 по мск 16 декабря 2017 года.
Далее, 06 января 2018 года, участники, угадавшие наибольшее количество проблемных HYIP - станут победителями и между ними будет разделен призовой фонд!

(!) Заблокированные пользователи снимаются с конкурса.


Успехов Всем участникам!
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~XG~ вне форума  
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Smirnov Nikolay (Сегодня)
Старый Сегодня, 09:11
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Регистрация: 28.11.2013
Сообщений: 482
Благодарностей: 62
УГ: 3
КП: 0.031
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