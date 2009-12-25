Курс Bitcoin преодолел отметку $12000 - Горячие новости | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,493 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Курс Bitcoin преодолел отметку $12000

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 07:37
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Qazaqstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,908
Благодарностей: 9,141
УГ: 12
КП: 0.146
подарки
награды Волшебный горшочек 
Курс Bitcoin преодолел отметку $12000


Курс Bitcoin (биткоин) превысил отметку $12000
Согласно данных coinmarketcap.com на данный момент курс $12 458.20, при этом капитализация рынка криптовалют превзошла $200 млрд.



Специально для mmgp
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
За 2.8 года 200% прибыли I Кешбэк до 15% I ХАЛЯВА Please!
Ищу рекламодателя I Альтернатива ВТС-е
pilot10 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вместе с ростом Bitcoin и Ethereum рынок преодолел отметку в $80 миллиардов Denver10 Новости криптовалют 0 19.07.2017 13:12
Курс биткоина впервые преодолел отметку в $3000 и продолжает расти Denver10 Новости криптовалют 3 12.06.2017 23:30
Биткоин преодолел отметку $2400 OPLOTT Новости криптовалют 4 25.05.2017 10:08
Курс биткоина преодолел отметку в 790 долларов jurgan Новости криптовалют 91 11.01.2017 19:33
Ulefone Power преодолел отметку в миллион заказов bizneser Новости технологий и интернета 1 06.09.2016 02:05

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Schumacher
Новый видеокурс по программированию на JavaScript для веба
От Schumacher в разделе «Бизнес-Литература»
Аватар DavidPRO
money-stairs.com - Money-Stairs
От DavidPRO в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Анна Чернобай
Биржа BTCC запустила торговлю Ethereum
От Анна Чернобай в разделе «Ethereum»
Аватара нет
В Украине завели уголовное дело против Кадырова за угрозы депутатам Рады
От Sashoua в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
Почему Bitcoin находится на грани взлета
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Федеральная Резервная Система и Биткоин
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
433,493
Тем
502,856
Сообщений
12,620,126

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram