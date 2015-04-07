На счету 72 кошельков находится 43% всех LTC - Горячие новости криптовалют | MMGP

Как и большинство криптовалют, Litecoin показывала рост на протяжении всего 2017 года. Стоимость монеты составляла около $6 на первое апреля, а сегодня ее цена уже свыше $100. Соответственно и рыночная капитализация увеличилась с $328 млн до $5,5 млрд. Кто больше всего выигрывает от такого стремительного роста и притока ликвидности?
Если данные на сайте BitInfoCharts.com соответствуют действительности, то всего 72 кошелька владеют 43% всех LTC. Баланс этих 72 кошельков составляет от 100 000 до 10 000 000 монет (из 54,1 млн LTC всего в обращении). Если немного расширить рамки, то можно заметить, что 59,48% всех LTC принадлежит 428 адресам.
Стоит обратить внимание, что только два адреса содержат более 1 млн монет каждый. Если пересчитать по сегодняшнему курсу, то каждый из этих двух адресов имеет на счету более $100 млн!
Изначально было предположение, якобы создатель Litecoin Чарли Ли является владельцем одного из этих адресов. Но на форуме reddit Чарли Ли (aka coblee) отрицает подобного рода предположения, заявляя что, возможно, это кошелек какой-либо криптовалютной биржи, через который проходит много монет.
Факт заключается в том, что распределение LTC весьма централизовано, так как почти половина монет, находящихся в обращении, принадлежит нескольким организациям или лицам. Такая ситуация не является чем-то уникальным в мире криптовалют, например, 96% всех биткоинов принадлежит только 3% кошельков.
Перевод специально для mmgp.ru