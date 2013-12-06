STOKIT.IO (работают с NEO) - Предстоящие ICO | MMGP

Революция в облачном хранилище
Децентрализованный и эффективный Интернет
Stokit является децентрализованным облачным хранилищем, финансируемым через ICO. Облачное хранилище позволит любому хранить цифровые данные и запускать различные веб-службы.
Почему мы выбираем NEO?
Интеллектуальные контракты NEO и DApps могут быть записаны и скомпилированы в C # и Java. В будущем разработчики также смогут писать смарт-контракты в Python и Go. Это значительно сократит входной барьер для всех разработчиков по всему миру.
Ethereum может обрабатывать только 15 транзакций в секунду, но NEO может обрабатывать +10 000 транзакций в секунду. Это позволяет увеличить масштаб базы поставщиков облачных хранилищ.
Регистрация
и получение 10 монет в Stokit и+ 50 после прохождения верефикации.