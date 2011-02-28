Возвращение блудного капитала: санкции США работают на экономику России - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Возвращение блудного капитала: санкции США работают на экономику России

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Возвращение блудного капитала: санкции США работают на экономику России
Опасения попасть под очередные санкции США могут вынудить российский бизнес вывести свои активы, размещенные за рубежом, вернув их в отечественную экономику. Такое мнение озвучили эксперты ФБА "Экономика сегодня".

Российские бизнесмены, которых в следующем году могут коснуться санкционные меры со стороны США, готовы вернуть размещенные за рубежом средства в страну. Как пишет агентство Reuters, сделать это российский бизнес предлагает с помощью выпуска облигаций государственного валютного займа. Эти облигации обеспечили бы больший доход и анонимность, чем банковские депозиты, сообщает агентство со ссылкой на неназванные источники.

Комментариев Минфина по этому вопросу нет.

Reuters отмечает, что вероятность того, что власти пойдут на этот шаг, мала. При этом указывается, что процесс возвращения активов российских бизнесменов уже начался, и усиление санкций может его ускорить.

Стимул для возврата

Подобные решения американских властей только на пользу российской экономике, говорит генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев: у российского бизнеса действительно возникает стимул вернуть активы домой.

Есть еще один нюанс. "По западным агентствам прошла информация, что США готовят санкции против держателей облигаций российских займов за рубежом. С одной стороны, санкции заставляют российский бизнес задуматься о возвращении домой. А с другой стороны, появляется инструмент для этого. Все равно эти облигации придется выкупать, вот и пусть их выкупит этот наш бизнес", - рассуждает Журавлев.

Долгосрочный капитал

Примерно о том же говорит и доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Международного банковского института, кандидат экономических наук Александр Щелканов.

Если будут объявлены новые санкции, те западные инвесторы, которые покупают облигации займа через различные фонды, могут уйти. И тогда встанет вопрос, кто будет покупать эти облигации. Соответственно, в такой ситуации желательно заменить их российским капиталом, чтобы российские юридические лица вкладывались в "родную" экономику, считает эксперт.

Определенный скепсис относительно возвращения капитала*в Россию существует, говорит Александр Щелканов. Бизнес, который вывел свои средства за границу, не спешит возвращаться, и тот курс по деофшоризации, который проводится уже год, не решает эту задачу в полной мере.

"У бизнеса все равно есть повышенные риски, инвестировать в российскую экономику не все спешат. Тот капитал, который заходит к нам, зачастую краткосрочный - прокрутить, взять кредиты в фондах, конвертировать, купить облигации и сбросить. Но российской экономике нужен долгосрочный инвесткапитал", - пояснил эксперт.

Впрочем, допустил эксперт, те бизнесмены, к которым возникнут вопросы на Западе в рамках санкционных мер, могут действительно вернуть активы в Россию.

"США в очередной раз работают на российскую экономику, за что им большое спасибо. Выгоняя наших игроков из своего казино, они заставляют их перестать играть и начать работать, я бы так сказал, что само по себе отрадно", - отметил Дмитрий Журавлев.

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Последний раз редактировалось Statua; Сегодня в 05:18.
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