JPMorgan меняет позицию: биткойн может стать новым золотом - Новости криптовалют | MMGP

Не прошло и месяца с того момента, как генеральный директор JPMorgan Джейми Димон окрестил биткойн «мошенничеством», как компания кардинально изменила свою позицию относительно криптовалюты.
Последнее время аналитики и инвесторы то и дело критикуют Димона и его компанию, за необоснованное обвинение в сторону биткойна. А недавно компания и сама была оштрафована на $4 миллиарда за мошенничество.
Вслед за этим, Димон, нарушив обещание не говорить больше о биткойне, описал его как инструмент для отмывания денег. И по иронии судьбы, швейцарское управление финансами FINMA разоблачило JPMorgan в отмывании денег.
JPMorgan изменили свою позицию
Несколько дней назад, аналитик JP Morgan Николаос Панигиртзоглу сделал заявление, в котором сказал, что биткойн имеет огромные шансы стать новым классом активов, особенно учитывая, что CBOE и CME, планируют выпускать биткойн-фьючерсы.
На этой неделе многие именитые аналитики, такие как создатель Satoshi Citadel Industries (SCI) Мигель Кунета, говорили о том, что биткойн только начинает менять финансовую индустрию, а цена цифровой валюты, которая сейчас составляет $11,500, в следующем году будет расти практически в геометрической прогрессии.
«Стоимость всех криптовалют – почти треть триллиона долларов. На биткойн приходится $199 миллиардов. Благодаря технологии биткойна каждый может создавать свои деньги, а не только олигархи и короли,» сказал Кунета.
В будущем, институциональные игроки (банки, хедж-фонды, и другие инвесторы) значительно поменяют свое отношение к биткойну.
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