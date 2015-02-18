Россия и Индия неизбежно перейдут на расчеты в национальных валютах - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Россия и Индия неизбежно перейдут на расчеты в национальных валютах

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Россия и Индия неизбежно перейдут на расчеты в национальных валютах
Индия и Россия неизбежно перейдут в торговле на расчеты в национальных валютах. Об этом заявил российским журналистам в Нью-Дели советник президента России Сергей Глазьев.

«Индия за более чем 10 лет отвыкла от использования пары рубль-рупия в двусторонней торговле. Но сейчас они понимают, что отказ от национальных валют в свое время привел к появлению новых барьеров и к удорожанию торговли. В свете политического желания обоих государств расширять сотрудничество, я думаю, что переход на национальные валюты неизбежно произойдет», - сказал Глазьев в кулуарах Второй встречи глав аналитических центров России и Индии, которая проходит в Нью-Дели.
«Как я уже говорил, с российской стороны здесь нет никаких препятствий. Что касается индийской стороны, то я тоже не вижу особых препятствий», - добавил он.
Глазьев отметил, что переход на расчеты в нацвалютах может быть решен в течение нескольких месяцев, «если центральные банки плотно этим займутся».

«Я уверен, что в условиях введения против России экономических санкций, мы неизбежно должны все деликатные сферы деятельности, чувствительные сферы с точки зрения воздействия США и их союзников на наше сотрудничество перевести в национальную валюту», - подчеркнул советник президента.
«У России есть опыт работы с рупиями»

«С точки зрения нашего валютно-финансового законодательства со стороны России препятствий нет. И у нас есть неплохой опыт работы с рупиями. К сожалению, в определенный период мы отказались от использования рупий в двусторонних долгосрочных кредитно-торговых отношениях. Я думаю, что это была большая ошибка - долларизация нашего сотрудничества», - отметил Глазьев.
Он добавил, что необходимо на новой основе с учетом открытости российского финансового рынка и довольно либерального валютного законодательства создавать условия для расширения расчетов в национальных валютах.
«Этого можно добиться через расширение корреспондентских отношений между банками, через включение, возможно, индийской рупии в состав резервных валют для России и рубля в состав резервных валют для Индии. Очень важно создавать рынок в национальных валютах, переходить на торговлю нефтью и другими энергоносителями в национальных валютах», - указал Глазьев.
«Мы эту тему постоянно продвигаем на всех направлениях на политическом уровне. Об этом говорилось и на заседаниях ШОС, и на БРИКС. Технически эту работу должны выполнять центральные банки, и банкиры как обычно делают это без особого шума, не афишируя свои договоренности», - добавил он.

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