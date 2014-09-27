Инфляция в России в ноябре составила 0,2%, в годовом выражении рост цен замедлился до - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Пол: Женский Инвестирую в: Форекс Регистрация: 02.08.2017 Сообщений: 228 Благодарностей: 206 УГ: 0 КП: 0.899

Инфляция в России в ноябре составила 0,2%, в годовом выражении рост цен замедлился до



В отчетном периоде рост цен на продовольственные товары к октябрю составил 0,2% (без учета плодоовощной продукции цены на них не изменились), непродовольственные товары подорожали на 0,3%, услуги - на 0,1%.

Для сравнения, по итогам октября 2017 г. в России также сложилась инфляция на уровне 0,2%, в годовом выражении рост потребительских цен составил 2,7%.

В ноябре в 15 субъектах России прирост потребительских цен составил 0,4% и более, из них в Республике Ингушетия - на 0,8% (в результате увеличения цен на продукты питания на 1,3%).



Одновременно отмечалось снижение цен и тарифов на потребительском рынке Крыма на 0,4% (в основном в результате удешевления продуктов питания на 1%) и Удмуртской Республики - на 0,1% (в результате снижения цен на алкогольные напитки на 0,6%).

В Москве потребительские цены за месяц прибавили 0,3% (с начала года - 3,4%), в Санкт-Петербурге - 0,2% (с начала года цены также выросли на 3,4%).

В ноябре дорожала плодоовощная продукция

В ноябре по-прежнему существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказывало удорожание плодоовощной продукции. Так, цены на помидоры и огурцы выросли на 23,8% и 16,8% соответственно, бананы - на 8%, картофель, свеклу и виноград - на 0,5-3%. В то же время цены на апельсины снизились на 8,6%, морковь, лук, чеснок, яблоки и лимоны - на 1,7-3,8%, белокочанную капусту, орехи и сухофрукты на 0,3-0,8%.

Среди наблюдаемых видов рыбопродуктов более всего подорожали икра лососевых рыб - на 3,9%, мороженая рыба (кроме сельди), филе и рыбные консервы - на 0,6-0,7%. При этом живая и охлажденная рыба подешевела на 1,9%, сельди - на 0,3%.

В группе молочных продуктов цены на творожные сырки увеличились на 1,1%, молоко, кисломолочные продукты, сметану, йогурт, творог, сгущенное молоко - на 0,4-0,9%.

Среди прочих продовольственных товаров маргарин подорожал на 1,3%, национальные сыры и брынза - на 0,9%, вареная колбаса , мясные консервы, пиво и мороженое - на 0,4-0,5%.

Одновременно на большинство видов макаронных и крупяных изделий отмечалось снижение цен. Наиболее заметно подешевели гречневая, овсяная и перловая крупы, а также горох и фасоль - на 1,0-3,5%.

Кроме того, на 0,2-1% снизились цены на мясо птицы, свинину, баранину, муку, сухие супы в пакетах, оливковое масло, чай, кофе, шоколадные конфеты, кексы, рулеты, а также на продукцию предприятий общественного питания быстрого обслуживания.

Дорожало дизтопливо и одежда

В ноябре среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров существенно подорожало дизельное топливо - на 2,4%.

Заметный рост цен отмечался на одежду и обувь осенне-зимнего ассортимента. Так, пальто женские зимние, мужские куртки, детские комбинезоны, головные уборы, перчатки и отдельные виды обуви для детей и взрослых стали дороже на 0,7-1,5%.

Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 0,7-1,7% подорожали сигареты с фильтром, флеш-накопители USB, стационарные телефоны, обрезные доски, древесностружечные плиты, уголь, шины для легкового автомобиля, сухие корма для домашних животных.

На большинство наблюдаемых видов медикаментов отмечалось снижение цен. Валидол, ксилометазолин (галазолин), сульфацетамид, таурин подешевели на 1,0-1,7%. Вместе с тем цены на нитроглицерин, линекс, алмагель, троксерутин увеличились на 0,7-1%.

Кроме того, на 1,7% снизились цены на газомоторное топливо, на 0,3-0,7% - фотоаппараты, планшетные компьютеры, мобильные телефонные, триммеры, энергосберегающие лампы.

В ноябре дешевели авиабилеты и обслуживание кредитов

В ноябре в группе услуг туризма и отдыха на 1,4-4,2% дороже стали обходиться поездки на отдых в Таиланд, экскурсионные поездки в Финляндию, автобусные экскурсионные поездки по городам Европы, на 0,4-0,8% - поездки в Китай, автобусные обзорные экскурсии по городам России. Одновременно на 0,7-1,1% снизились цены на туры на отдых в Греции и Испании, путевки в санатории на территории России.

Среди остальных наблюдаемых видов услуг на 0,3-1,0% дороже стали сотовая связь, билеты в театры, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков и отдельные виды медицинских услуг.

В группе услуг пассажирского транспорта полет в самолете экономклассом стал дешевле на 2%. Вместе с тем на 0,2-0,4% увеличилась стоимость проезда в купейном вагоне скорого поезда дальнего следования, в пригородном поезде, междугородном автобусе, городском муниципальном автобусе, троллейбусе и такси.

На 0,9% снизилась плата за пользование потребительским кредитом, на 0,1-0,2% - проживание в гостинице, начальный курс обучения вождению легкового автомобиля и услуги организатора проведения торжеств.



Источник Инфляция в России по итогам ноября 2017 г. сложилась на уровне 0,2%, в годовом выражении рост потребительских цен составил 2,5%, сообщается в материалах Росстата.В отчетном периоде рост цен на продовольственные товары к октябрю составил 0,2% (без учета плодоовощной продукции цены на них не изменились), непродовольственные товары подорожали на 0,3%, услуги - на 0,1%.Для сравнения, по итогам октября 2017 г. в России также сложилась инфляция на уровне 0,2%, в годовом выражении рост потребительских цен составил 2,7%.В ноябре в 15 субъектах России прирост потребительских цен составил 0,4% и более, из них в Республике Ингушетия - на 0,8% (в результате увеличения цен на продукты питания на 1,3%).Одновременно отмечалось снижение цен и тарифов на потребительском рынке Крыма на 0,4% (в основном в результате удешевления продуктов питания на 1%) и Удмуртской Республики - на 0,1% (в результате снижения цен на алкогольные напитки на 0,6%).В Москве потребительские цены за месяц прибавили 0,3% (с начала года - 3,4%), в Санкт-Петербурге - 0,2% (с начала года цены также выросли на 3,4%).В ноябре дорожала плодоовощная продукцияВ ноябре по-прежнему существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказывало удорожание плодоовощной продукции. Так, цены на помидоры и огурцы выросли на 23,8% и 16,8% соответственно, бананы - на 8%, картофель, свеклу и виноград - на 0,5-3%. В то же время цены на апельсины снизились на 8,6%, морковь, лук, чеснок, яблоки и лимоны - на 1,7-3,8%, белокочанную капусту, орехи и сухофрукты на 0,3-0,8%.Среди наблюдаемых видов рыбопродуктов более всего подорожали икра лососевых рыб - на 3,9%, мороженая рыба (кроме сельди), филе и рыбные консервы - на 0,6-0,7%. При этом живая и охлажденная рыба подешевела на 1,9%, сельди - на 0,3%.В группе молочных продуктов цены на творожные сырки увеличились на 1,1%, молоко, кисломолочные продукты, сметану, йогурт, творог, сгущенное молоко - на 0,4-0,9%.Среди прочих продовольственных товаров маргарин подорожал на 1,3%, национальные сыры и брынза - на 0,9%, вареная колбаса , мясные консервы, пиво и мороженое - на 0,4-0,5%.Одновременно на большинство видов макаронных и крупяных изделий отмечалось снижение цен. Наиболее заметно подешевели гречневая, овсяная и перловая крупы, а также горох и фасоль - на 1,0-3,5%.Кроме того, на 0,2-1% снизились цены на мясо птицы, свинину, баранину, муку, сухие супы в пакетах, оливковое масло, чай, кофе, шоколадные конфеты, кексы, рулеты, а также на продукцию предприятий общественного питания быстрого обслуживания.Дорожало дизтопливо и одеждаВ ноябре среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров существенно подорожало дизельное топливо - на 2,4%.Заметный рост цен отмечался на одежду и обувь осенне-зимнего ассортимента. Так, пальто женские зимние, мужские куртки, детские комбинезоны, головные уборы, перчатки и отдельные виды обуви для детей и взрослых стали дороже на 0,7-1,5%.Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 0,7-1,7% подорожали сигареты с фильтром, флеш-накопители USB, стационарные телефоны, обрезные доски, древесностружечные плиты, уголь, шины для легкового автомобиля, сухие корма для домашних животных.На большинство наблюдаемых видов медикаментов отмечалось снижение цен. Валидол, ксилометазолин (галазолин), сульфацетамид, таурин подешевели на 1,0-1,7%. Вместе с тем цены на нитроглицерин, линекс, алмагель, троксерутин увеличились на 0,7-1%.Кроме того, на 1,7% снизились цены на газомоторное топливо, на 0,3-0,7% - фотоаппараты, планшетные компьютеры, мобильные телефонные, триммеры, энергосберегающие лампы.В ноябре дешевели авиабилеты и обслуживание кредитовВ ноябре в группе услуг туризма и отдыха на 1,4-4,2% дороже стали обходиться поездки на отдых в Таиланд, экскурсионные поездки в Финляндию, автобусные экскурсионные поездки по городам Европы, на 0,4-0,8% - поездки в Китай, автобусные обзорные экскурсии по городам России. Одновременно на 0,7-1,1% снизились цены на туры на отдых в Греции и Испании, путевки в санатории на территории России.Среди остальных наблюдаемых видов услуг на 0,3-1,0% дороже стали сотовая связь, билеты в театры, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков и отдельные виды медицинских услуг.В группе услуг пассажирского транспорта полет в самолете экономклассом стал дешевле на 2%. Вместе с тем на 0,2-0,4% увеличилась стоимость проезда в купейном вагоне скорого поезда дальнего следования, в пригородном поезде, междугородном автобусе, городском муниципальном автобусе, троллейбусе и такси.На 0,9% снизилась плата за пользование потребительским кредитом, на 0,1-0,2% - проживание в гостинице, начальный курс обучения вождению легкового автомобиля и услуги организатора проведения торжеств.

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