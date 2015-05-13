Израиль открывает двери для криптовалют и ICO - Новости криптовалют | MMGP
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Израиль открывает двери для криптовалют и ICO

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Израиль открывает двери для криптовалют и ICO

Некоторые страны понемногу начинают регулировать рынок криптовалют. Такая страна, как Израиль, сегодня сообщила о том, что она открывает двери для криптовалютных разработок. Агентство по ценным бумагам Израиля (ISA) также заявил о создании международного финансового центра для ICO.

Ни для кого не секрет, что Израиль - это страна стартапов. Более конкретно, в этой стране работают более 5000 высокотехнологичных стартапов, большинство из которых не имеют возможности развиваться из-за некоторых внутренних правил. Во время конференции под названием Startup Nation to Crypto Nation, которое прошло в Тель-Авиве, Гай Бенарци, сооснователь Bancor, заявил:
В 2018 году на территории Израиля пройдет более 1000 ICO. Этот рынок насчитывает более $3 млрд инвестиций, и, ожидается, что рост будет в разы быстрее.

Я считаю, что тема криптовалют должна получить благоприятный нормативный отклик. Мы открываем специализированный центр для этого рынка. Правительство Израиля будет внимательно следить за работой многих ICO и предпринимать дальнейшие шаги для того, чтобы избежать негативных последствий для инвесторов. Уже в конце декабря команда должна подать свой первый отчет. Мы обязаны определить для себя, что это за зверь такой - ICO. Наша команда будет рассматривать вопрос о расширении контроля за выпускаемыми токенами, а также вопросы безопасности и нормативно-правовой базы.
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Метки
ico, криптовалюта, токены
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