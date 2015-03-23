DARPA инвестирует $100 млн в технологии истребления насекомых, переносящих болезни - Горячие новости | MMGP

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DARPA инвестирует $100 млн в технологии истребления насекомых, переносящих болезни

Когда технологии и наука переплетаются вместе, рано или поздно будут происходить интересные и страшные вещи. Американское военное агентство рассматривает способы инвестирования в технологии генетического уничтожения. Технология будет использована не против людей, а для того, чтобы уничтожить виды насекомых, переносящие заболевания.



Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) становится крупным инвестором исследований в области технологий генетического уничтожения. Обычно когда военные США участвуют в исследованиях науки или техники, это часто способ создания новых форм вооружения. В этот раз финансирование в размере $100 млн должно быть направлено на мирное использование.





Агентство вкладывает деньги в технологии, которые могут уничтожить опасных животных и насекомых. Первоочередная цель - избавление от малярийных комаров, но в списке также находятся инвазивные хищники и другие нераскрытые виды животных. Очевидно, что существуют некоторые "проблемы" в природе, которые можно решить с помощью таких технологий, но борьба с матерью-природой никогда не заканчивалась в пользу человечества. За каждую маленькую победу, планета найдет способ нанести ответный удар.



Согласно документам, DARPA теперь является крупнейшим спонсором генных исследований. Эта сфера может показаться весьма перспективной, но за действиями агентства тщательно будет следить Организация Объединенных Наций. Это неудивительно, поскольку действия идут вразрез с Конвенцией о биологическом разнообразии, которая была подписана в 1992 году. Не все животные или насекомые "полезны" нам как вид, но это не значит, что их также следует истреблять.





Никогда не знаешь, что может произойти, например, комары больше не смогут переносить малярию, но неизвестно как это повлияет на других представителей природы. Мы еще многого не знаем о том, как все устроено и, возможно, влиять таким образом на природу - не лучшая идея.



И последнее, но не менее важное: тот факт, что DARPA является одним из немногих спонсоров исследований по изменению генов, должно насторожить по многим причинам. Эта область исследований заслуживает гораздо большего внимания, чем есть на сегодняшний день и участие агентства будет тщательно отслеживаться, но пока неизвестно, будут ли другие правительственные учреждения уделять внимание этой технологии в будущем.









Перевод специально для mmgp.ru Когда технологии и наука переплетаются вместе, рано или поздно будут происходить интересные и страшные вещи. Американское военное агентство рассматривает способы инвестирования в технологии генетического уничтожения. Технология будет использована не против людей, а для того, чтобы уничтожить виды насекомых, переносящие заболевания.Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) становится крупным инвестором исследований в области технологий генетического уничтожения. Обычно когда военные США участвуют в исследованиях науки или техники, это часто способ создания новых форм вооружения. В этот раз финансирование в размере $100 млн должно быть направлено на мирное использование.Агентство вкладывает деньги в технологии, которые могут уничтожить опасных животных и насекомых. Первоочередная цель - избавление от малярийных комаров, но в списке также находятся инвазивные хищники и другие нераскрытые виды животных. Очевидно, что существуют некоторые "проблемы" в природе, которые можно решить с помощью таких технологий, но борьба с матерью-природой никогда не заканчивалась в пользу человечества. За каждую маленькую победу, планета найдет способ нанести ответный удар.Согласно документам, DARPA теперь является крупнейшим спонсором генных исследований. Эта сфера может показаться весьма перспективной, но за действиями агентства тщательно будет следить Организация Объединенных Наций. Это неудивительно, поскольку действия идут вразрез с Конвенцией о биологическом разнообразии, которая была подписана в 1992 году. Не все животные или насекомые "полезны" нам как вид, но это не значит, что их также следует истреблять.Никогда не знаешь, что может произойти, например, комары больше не смогут переносить малярию, но неизвестно как это повлияет на других представителей природы. Мы еще многого не знаем о том, как все устроено и, возможно, влиять таким образом на природу - не лучшая идея.И последнее, но не менее важное: тот факт, что DARPA является одним из немногих спонсоров исследований по изменению генов, должно насторожить по многим причинам. Эта область исследований заслуживает гораздо большего внимания, чем есть на сегодняшний день и участие агентства будет тщательно отслеживаться, но пока неизвестно, будут ли другие правительственные учреждения уделять внимание этой технологии в будущем.

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