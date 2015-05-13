nChain поможет масштабировать Bitcoin Cash и увеличить размер блока до 16Мб - Новости криптовалют | MMGP
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nChain поможет масштабировать Bitcoin Cash и увеличить размер блока до 16Мб

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nChain поможет масштабировать Bitcoin Cash и увеличить размер блока до 16Мб

Ни для кого не секрет, что команда Bitcoin Cash хочет в будущем увеличить размер блока до 16Мб. В этом отношении может помочь компания nChain, которая сегодня заявила, что она твердо верит, что "Bitcoin Cash - это настоящий биткоин и он получит некоторую поддержку".

Очевидно, есть несколько больших и амбициозных планов для Bitcoin Cash. Сегодня все больше и больше компаний определяют BCH как истинный биткоин, отображающий наследие Сатоши Накамото. Хотя это еще предстоит реализовать с точки зрения рыночной капитализации, но понятно одно, проект крайне привлекателен. Кроме того, у команды вместе с nChain есть несколько долгосрочных планов сделать Bitcoin Cash еще более привлекательным.

Один из планов - это массовое масштабирование. Более конкретно, nChain соберет команду разработчиков и тестировщиков для того, чтобы сосредоточится на масштабировании BCH. Очевидно, что они хотят создать быструю, надежную и недорогую экосистему, как это и было задумано Сатоши Накамото. Но к сожалению, основной блокчейн оказалась неспособным реализовать эту цель. Некоторые обновления находятся в стадии разработки и это занимают очень много времени для развертывания BCH. Более конкретно, даже нет гарантии, что эти решения даже будут работать.

Возможно, наиболее интересным аспектом является то, что в мае 2018 года появится первое обновление протокола BCH, цель которого одна - увеличить размер блока до 16Мб. В этом будет помогать также nChain. Это интересное решение, поскольку все разработчики фокусируются на том, чтобы сделать криптовалюту, которая будет ориентирована на транзакционную емкость. Bitcoin Cash нужно будет развиваться так же, как и любой другой криптовалюте, что очевидно. Будет интересно посмотреть, как все это будет развиваться у BCH и смогут ли разработчики достичь своей цели без хардфорка.

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Метки
bitcoin, bitcoin cash, биткоин, криптовалюта
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