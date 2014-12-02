В "Почте России" завелись колдуны по салу или о новаторском методе работы этой службы - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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В "Почте России" завелись колдуны по салу или о новаторском методе работы этой службы





Оренбургское новостное интернет-издание "







Дело в том, что один из таких промысловиков, на днях пожаловался в популярной соцсети, что "Почта России" лишила его копченного сала. Мол любимая мама, проживая за тысячу километров в Оренбургской области решила побаловать уже взрослого сына вкусным копченным салом от местных производителей свинины. Как полагается собрала небольшую посылочку и отнесла на почту, причем перед этим, сделав несколько фотографий этого приятного можно сказать, что "сюприза" для сына-работяги и его семьи. Ну и век высоких технологий, ей не представляло никакого труда переслать эти фото ему на имейл - смотри мол, что скоро тебя ждёт. Сын взглянул на фотки и естественно, у него уже потекли слюнки от таких вкусняшек, но каково же было его удивление, когда он, принеся эту посылку домой, вскрыл её и обнаружил, что там вместо ароматного копченного сала в обычных целлофановых пакетах лежали куски просто немного просолённого сала, ну то которое обычно наши хозяйки режут и закладывают в стеклянные банки пересыпая всё солью, например, для будущей поджарки в борщ.









Конечно, всё своё возмущение этой историей он вылил в соцсети, мол это точно только "Почта России" могла приложить руку к моему копченному салу, ну и что б им там... вкусно елось.



Пользователи, естественно, принялись писать в ответ свои многочисленные комментарии поддержки "пострадавшему" от таких "нежданных услуг" почты и например, один из комментаторов даже пошутил, что мол теперь надо это сало поскорей отправлять маме этого мужчины в Сорочинск - глядишь она на выходе сможет получить живого порося. Другой съехидничал, что на самом деле мужчине отправляли сало курильщика, но в пути его подменили салом здорового человека, мол не переживай так сильно, друг.



И между прочим, руководство "Почты России" во многих подобных случаях отрицает, что это их вина, мол мы блюдем честь нашего мундира, да и как вы вообще могли такое подумать! Это не мы и точка!



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5a271981d297a Оренбургское новостное интернет-издание " 56orb.ru " написало про курьёзный "ново-старый" способ" заработка российских почтовиков. Конечно, таким способом некоторые нечестные работники почты пользовались и раньше, но в этом раз они проявили прямо-таки "отеческую заботу" о получателе посылки отправленной из города Сорочинска, Оренбургской области в город на севере России под названием Уренгой, где как известно живут в основном семьи нефтяников и газовиков.Дело в том, что один из таких промысловиков, на днях пожаловался в популярной соцсети, что "Почта России" лишила его копченного сала. Мол любимая мама, проживая за тысячу километров в Оренбургской области решила побаловать уже взрослого сына вкусным копченным салом от местных производителей свинины. Как полагается собрала небольшую посылочку и отнесла на почту, причем перед этим, сделав несколько фотографий этого приятного можно сказать, что "сюприза" для сына-работяги и его семьи. Ну и век высоких технологий, ей не представляло никакого труда переслать эти фото ему на имейл - смотри мол, что скоро тебя ждёт. Сын взглянул на фотки и естественно, у него уже потекли слюнки от таких вкусняшек, но каково же было его удивление, когда он, принеся эту посылку домой, вскрыл её и обнаружил, что там вместо ароматного копченного сала в обычных целлофановых пакетах лежали куски просто немного просолённого сала, ну то которое обычно наши хозяйки режут и закладывают в стеклянные банки пересыпая всё солью, например, для будущей поджарки в борщ.Конечно, всё своё возмущение этой историей он вылил в соцсети, мол это точно только "Почта России" могла приложить руку к моему копченному салу, ну и что б им там... вкусно елось.Пользователи, естественно, принялись писать в ответ свои многочисленные комментарии поддержки "пострадавшему" от таких "нежданных услуг" почты и например, один из комментаторов даже пошутил, что мол теперь надо это сало поскорей отправлять маме этого мужчины в Сорочинск - глядишь она на выходе сможет получить живого порося. Другой съехидничал, что на самом деле мужчине отправляли сало курильщика, но в пути его подменили салом здорового человека, мол не переживай так сильно, друг.И между прочим, руководство "Почты России" во многих подобных случаях отрицает, что это их вина, мол мы блюдем честь нашего мундира, да и как вы вообще могли такое подумать! Это не мы и точка!Специально для mmgp.ru

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