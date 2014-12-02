В "Почте России" завелись колдуны по салу или о новаторском методе работы этой службы - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Оренбургское новостное интернет-издание "56orb.ru
" написало про курьёзный "ново-старый" способ" заработка российских почтовиков. Конечно, таким способом некоторые нечестные работники почты пользовались и раньше, но в этом раз они проявили прямо-таки "отеческую заботу" о получателе посылки отправленной из города Сорочинска, Оренбургской области в город на севере России под названием Уренгой, где как известно живут в основном семьи нефтяников и газовиков.
Дело в том, что один из таких промысловиков, на днях пожаловался в популярной соцсети, что "Почта России" лишила его копченного сала. Мол любимая мама, проживая за тысячу километров в Оренбургской области решила побаловать уже взрослого сына вкусным копченным салом от местных производителей свинины. Как полагается собрала небольшую посылочку и отнесла на почту, причем перед этим, сделав несколько фотографий этого приятного можно сказать, что "сюприза" для сына-работяги и его семьи. Ну и век высоких технологий, ей не представляло никакого труда переслать эти фото ему на имейл - смотри мол, что скоро тебя ждёт. Сын взглянул на фотки и естественно, у него уже потекли слюнки от таких вкусняшек, но каково же было его удивление, когда он, принеся эту посылку домой, вскрыл её и обнаружил, что там вместо ароматного копченного сала в обычных целлофановых пакетах лежали куски просто немного просолённого сала, ну то которое обычно наши хозяйки режут и закладывают в стеклянные банки пересыпая всё солью, например, для будущей поджарки в борщ.
Конечно, всё своё возмущение этой историей он вылил в соцсети, мол это точно только "Почта России" могла приложить руку к моему копченному салу, ну и что б им там... вкусно елось.
Пользователи, естественно, принялись писать в ответ свои многочисленные комментарии поддержки "пострадавшему" от таких "нежданных услуг" почты и например, один из комментаторов даже пошутил, что мол теперь надо это сало поскорей отправлять маме этого мужчины в Сорочинск - глядишь она на выходе сможет получить живого порося. Другой съехидничал, что на самом деле мужчине отправляли сало курильщика, но в пути его подменили салом здорового человека, мол не переживай так сильно, друг.
И между прочим, руководство "Почты России" во многих подобных случаях отрицает, что это их вина, мол мы блюдем честь нашего мундира, да и как вы вообще могли такое подумать! Это не мы и точка!
Специально для mmgp.ru
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