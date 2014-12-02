В "Почте России" завелись колдуны по салу или о новаторском методе работы этой службы - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,480 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В "Почте России" завелись колдуны по салу или о новаторском методе работы этой службы

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:41
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,824
Благодарностей: 1,878
УГ: 31
КП: 0.223
подарки
В "Почте России" завелись колдуны по салу или о новаторском методе работы этой службы



Оренбургское новостное интернет-издание "56orb.ru" написало про курьёзный "ново-старый" способ" заработка российских почтовиков. Конечно, таким способом некоторые нечестные работники почты пользовались и раньше, но в этом раз они проявили прямо-таки "отеческую заботу" о получателе посылки отправленной из города Сорочинска, Оренбургской области в город на севере России под названием Уренгой, где как известно живут в основном семьи нефтяников и газовиков.



Дело в том, что один из таких промысловиков, на днях пожаловался в популярной соцсети, что "Почта России" лишила его копченного сала. Мол любимая мама, проживая за тысячу километров в Оренбургской области решила побаловать уже взрослого сына вкусным копченным салом от местных производителей свинины. Как полагается собрала небольшую посылочку и отнесла на почту, причем перед этим, сделав несколько фотографий этого приятного можно сказать, что "сюприза" для сына-работяги и его семьи. Ну и век высоких технологий, ей не представляло никакого труда переслать эти фото ему на имейл - смотри мол, что скоро тебя ждёт. Сын взглянул на фотки и естественно, у него уже потекли слюнки от таких вкусняшек, но каково же было его удивление, когда он, принеся эту посылку домой, вскрыл её и обнаружил, что там вместо ароматного копченного сала в обычных целлофановых пакетах лежали куски просто немного просолённого сала, ну то которое обычно наши хозяйки режут и закладывают в стеклянные банки пересыпая всё солью, например, для будущей поджарки в борщ.




Конечно, всё своё возмущение этой историей он вылил в соцсети, мол это точно только "Почта России" могла приложить руку к моему копченному салу, ну и что б им там... вкусно елось.

Пользователи, естественно, принялись писать в ответ свои многочисленные комментарии поддержки "пострадавшему" от таких "нежданных услуг" почты и например, один из комментаторов даже пошутил, что мол теперь надо это сало поскорей отправлять маме этого мужчины в Сорочинск - глядишь она на выходе сможет получить живого порося. Другой съехидничал, что на самом деле мужчине отправляли сало курильщика, но в пути его подменили салом здорового человека, мол не переживай так сильно, друг.

И между прочим, руководство "Почты России" во многих подобных случаях отрицает, что это их вина, мол мы блюдем честь нашего мундира, да и как вы вообще могли такое подумать! Это не мы и точка!

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5a271981d297a
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"МФЦ для бизнеса" дали зеленый свет для работы по всей России OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 08.03.2017 23:33
Семь россиян стали миллионерами, купив лотерейные билеты в "Почте России" аймила Новости в мире финансов и инвестиций 21 19.01.2017 03:08
Спам по почте от "BetPamm" Ilya Vasenin Прогнозы 9 02.12.2014 02:05

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Глобал Кепитал Групп. Украина, Киев.
От Bobrov2 в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар upline
EzLab выпустила платформу на блокчейне для производителей вин
От upline в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Pro-Hyip
Art Forex - artforex.net
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар vitaly27
Прогнозы
От vitaly27 в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар Katerina81
Инвестиционный бум в Греции
От Katerina81 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Мониторинг Хайпов
ФАС предложила продавать нефть за рубли
От Мониторинг Хайпов в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
433,480
Тем
502,841
Сообщений
12,619,727

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram