Apple отсудила «iPad» у Xiaomi - Новости технологий и интернета | MMGP
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Apple отсудила «iPad» у Xiaomi

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Apple отсудила «iPad» у Xiaomi


Американская корпорация Apple выиграла суд у китайского производителя смартфонов Xiaomi, запретив конкуренту регистрировать название планшета MiPad в ЕС в качестве товарного знака. В Apple утверждают, что название устройства слишком похоже на iPad. Об этом сообщает Reuters.

«Различие в названиях товарных знаков в одну букву "m" в начале "MiPad" не является достаточным, чтобы компенсировать высокую степень визуального и фонетического сходства между ними (MiPad и iPad — прим. "Лента.ру")», — говорится в постановлении Европейского суда общей юрисдикции.

Xiaomi подала заявку на регистрацию товарного знака в ЕС в 2014 году. Однако впоследствии Apple пожаловалась в ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

В 2016 году EUIPO встало на сторону американской корпорации, утверждая, что потребители сочтут MiPad разновидностью iPad. Суд поддержал решение европейского ведомства и добавил, что англоязычные пользователи могут прочитать «mi» как «my» («мой» — прим. «Лента.ру»), и в связи с этим названия планшетов будут звучать практически идентично.

Xiaomi может подать апелляцию в Европейский суд высшей инстанции, однако его постановления обжаловать уже будет нельзя.

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