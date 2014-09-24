SEC обвинила организаторов ICO PlexCoin в мошенничестве - Новости криптовалют | MMGP

ICO стал одним из самых популярных и простых способов привлечения капитала. Но ICO также стали популярными среди мошенников, в частности SEC сегодня подал иск против ICO-стартапа PlexCoin.
ICO: угроза венчурному капиталу?
За последние несколько месяцев количество венчурных сделок неуклонно снижалось. Основная причина этого заключается в быстром росте спроса на ICO. В настоящее время многие стартапы предпочитают запускать ICO вместо того, чтобы искать финансирование на стороне инкубатора или венчурной инвестиционной компании.
Согласно данным веб-сайта Coinschedule, в общей сложности 234 проекта привлекли более $3.6 млрд за счет проведения ICO в 2017 году. Многие эксперты считают, что рынок ICO будет и только расти, поскольку все больше стартапов начинают понимать, что это реально единственный способ собрать большое количество инвестиций, нежели традиционное венчурное финансирование.
ICO - это новые возможности мошенников
Подавляющее большинство проектов, которые запускают ICO имеют продукт, опытную команду и амбициозные цели. Но вместе с этим существуют и мошеннические ICO, которые кроме продающих текстов и красивого сайта ничего не имеют. В недавней новости Internation Business Times было сообщено о том, что кибер-подразделение США подало иск против одного проекта, дабы остановить продажу токенов. Напомню, что данное кибер-подразделение было основано Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), чтобы внимательно следить за ICO и рынком криптовалют для выявления потенциальных мошенников.
Более конкретно, кибер-подразделение подало иск против PlexCoin и его основателя Доминика Лакруа. В ICO, предлагаемом PlexCoin, инвесторам сообщили, что они могут получить более 1000% прибыли всего за 30 дней.
Оказывается, что Лакруа является известным рецидивистом и злостным нарушителем в Канаде. SEC утверждает, что ранее Лакруа и его партнер, Сабрина Паради-Ройер, собрали более 15 млн инвестиций, но кажется, что деньги ушли в их карманы и были потрачены на элементы домашнего декора.
Роберт Коен, начальник кибер-подразделения SEC, заявил следующее о PlexCoin:
Первое дело кибер-подразделения соответствует всем характеристикам кибер-аферы и является ярким примером неправомерных действий. Наша команда действовала очень быстро, с целью защитить частных инвесторов от фейковых обещаний PlexCoin.
Кибер-подразделение SEC успешно предотвратило ICO PlexCoin, но многие правительственные регуляторы все еще предупреждают инвесторов от участия в таких инвестиционных программах, не проверяя, соответствуют ли проекты каким-либо нормам.