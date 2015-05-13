ТОП-5 ICO проектов с нулевым рынком - Новости криптовалют | MMGP
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ТОП-5 ICO проектов с нулевым рынком

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Имя: Станислав
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Инвестирую в: Доверительное управление
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ТОП-5 ICO проектов с нулевым рынком

Имея на рынке более тысячи криптовалют, становится все труднее выбрать действительно перспективные проекты из горы мусора. Несмотря на то, что Waves, IOTA, Stratis, Ethereum приносят революционные технологические продукты, на рынке существует также ряд менее известных проектов с амбициозными целями и захватывающей перспективой развития. Сегодня я представлю ТОП-5 криптовалют, о которых Вы возможно даже не знали.

HTMLCOIN (HTML)

В настоящее время HTMLCoin имеет рыночную капитализацию в размере 4 673 185 млн и находится на 385 месте, по данным CoinMarketCap. HTML5 - это гибрид биткоина и эфириума, что позволяет создавать смарт-контракты на блокчейне биткоина и децентрализованные приложения (Dapps). HTML5 сейчас торгуется по $0.000234 на единственной бирже YoBit.

RarePepe.party (RAREPEPEPRTY)

В настоящее время проект находится на стадии альфа-теста. Рыночная капитализация криптовалюты составляет примерно $1 млн. RarePepe функционирует по принципу криптосервиса. Каждая картинка получает свой записанный в блокчейн токен, которым участники могут обмениваться. Торговля картинками происходит с помощью токенов XCP и Pepecash. Хотя это может показаться глупой концепцией, и у этого проекта, и у PepeCash есть очень целеустремленное сообщество.

ChanCoin (4CHN)

ChanCoin имеет рыночную капитализацию всего $193 108. Столь низкий показатель в первую очередь объясняется нечестным началом работы. Разработчики криптовалюты однажды обманули свое сообщество в отношении привлеченного капитала, но сегодня компанию возглавляют уже другие, более ответственные люди.

PlayerCoin (PLACO)

PlayerCoin сидит на 967 месте с крошечной рыночной капитализацией в $28 391. Сейчас PLACO торгуется на единственной бирже CoinExchange по $0.000824, а это в 3 раза меньше цены на ICO. Разработчики коина не подают признаков жизни более месяца.

Viuly (VIU)

Viuly фокусируется на внедрении криптовалюты в многомиллиардный рынок онлайн-видео. VIU торгуется на Bit-Z и EtherDelta по цене $0.009160. Рыночная капитализация неизвестна, но ежедневный объем торговых операций составляет $6 380.

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Метки
ico, криптовалюта, токены
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