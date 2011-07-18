Вопрос о покупке Биткоина! - Bitcoin | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Вопрос о покупке Биткоина!

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Старый Сегодня, 01:11
#1
 
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Регистрация: 06.12.2017
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Вопрос о покупке Биткоина!
Доброй ночи! Являюсь новичком в изучении криптовалюты. Принял решение инвестировать определенную сумму денег в Bitcoin. Где лучше приобретать его? В обменниках? Или же на EXMO, а потом переводить на свой кошелёк? Как будет выгодней? Вроде как самый актуальный вариант с QIWI - ввод без комиссии и на обменнике курс лучше, чем со Сбербанка и т.п. Но, может всё же выгодней покупать на биржах и переводить в кошелёк? Заранее огромное спасибо! Если написал бред, то не накидывайтесь - пытаюсь разобраться!)
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