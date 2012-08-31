Использование криптовалюты в Азербайджане является незаконным - Горячие новости | MMGP
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Использование криптовалюты в Азербайджане является незаконным

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Использование криптовалюты в Азербайджане является незаконным
Власти не признают криптовалюты полноценными средствами платежа.



Правительство Азербайджана озвучило свою позицию в отношении криптовалют. Как оказалось, государственные власти поддерживают передовые технологии, в частности блокчейн, но не признают криптовалюты в качестве платежных средств. С таким заявлением выступил глава Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

Как сообщает bits.media, государственная структура планирует уделить достаточно внимания изучению технологии блокчейн. Экспертам важно понять, как она может пригодиться финансово-банковскому сектору Азербайджана. Также, по мнению представителей власти, блокчейн мог бы послужить интересам общества в части предоставления услуг. Решением поставленной задачи в ближайшее время займутся специалисты консалтинговых компаний. «Я считаю, что на первом этапе мы должны создать стабильную технологическую и законодательную инфраструктуру, а затем начать внедрение этой технологии», - пояснил Эльман Рустамов.

Стоит отметить, что Азербайджан является далеко не единственным государством, где криптовалюты не получили официального статуса платежного средства. Ранее подобное заявление сделали власти Индии.

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