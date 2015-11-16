Бизнес-омбудсмен Титов сообщил о "сотнях тысяч" россиян на рынке криптовалют - Горячие новости | MMGP
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Бизнес-омбудсмен Титов сообщил о "сотнях тысяч" россиян на рынке криптовалют

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Бизнес-омбудсмен Титов сообщил о "сотнях тысяч" россиян на рынке криптовалют



Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов оценил число россиян, работающих и торгующих на рынке криптовалют, в сотни тысяч.

«На биткоин, я должен сказать, сегодня работает, зарабатывает, вообще в принципе на этом рынке, не одна сотня тысяч российских граждан. Более того, могу сказать, что это не только не одна сотня, но и не две, и не три, и не пять, а значительно больше людей сегодня свою судьбу связали с этим рынком, с этой работой», – передает слова Титова RNS.

Титов относительно давно выступает сторонником мягкого регулирования криптовалютного рынка.

В начале ноября, к примеру, он совместно с экспертами Института экономики роста имени П.А. Столыпина направил в Госдуму концепцию регулирования, согласно которой криптовалюты в России можно свободно хранить и обменивать, однако не использовать как средство платежа.

Сегодня Титов добавил к этой позиции, что для трансграничных платежей криптовалюты использовать можно. Каким именно будет регулирование этого рынка в РФ, однако, неизвестно – предложения должны представить ЦБ и правительство к июлю 2018 года.

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