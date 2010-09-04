Нейросеть научили предсказывать обвал биткойна - Новости криптовалют | MMGP

о время недавнего хакатона в Берлине был представлен сервис Bitcoin Bubble Burst, способный, по заверениям разработчиков, предугадывать состояние биткойна. В его основе лежит использование нейронных сетей и машинного обучения для анализа большого количества данных, связанных с цифровой валютой. Создатели сервиса рассказали в подробностях о его работе и планах на будущее.
«Идея выросла из дискуссий внутри нашей команды о том, лопнет ли "мыльный пузырь" под названием биткойн или же его стоимость продолжит расти. Поскольку это тема, которой интересуются многие люди, мы решили, что было бы неплохо попытаться предсказать изменения до того, как они произойдут, чтобы вы всегда оставались на шаг впереди», — рассказал Саад Эль Хаджаджи, один из создателей сервиса.
Bitcoin Bubble Burst использует машинное обучение для анализа новостей и данных, найденных в интернете, на основании которых сервис строит предположение о грядущих изменениях стоимости биткойна. Сам Хаджаджи верит, что биткойн продолжит расти. Также он отметил, что у крупных игроков на бирже уже давно есть подобные инструменты, а теперь возможность зарабатывать на колебаниях курса появилась и у обычных людей.
На данный момент Bitcoin Bubble Burst отправляет свои предсказания только по электронной почте. Также разработчики работают над системой SMS-уведомлений и рассматривают возможность выпуска мобильного приложения.
«Сейчас мы сосредоточены только на биткойне и будем смотреть, что из этого получится. Но в будущем мы могли бы работать и с другими криптовалютами. По мере того, как наша модель прогнозирования со временем будет улучшаться, мы можем рискнуть начать работать с другими "пузырями"», — отметил Саад Эль Хаджаджи.
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