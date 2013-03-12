Рефбэк от alexlip (IventMonitor) - Реферальные и страховые предложения | MMGP
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Рефбэк от alexlip (IventMonitor)

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Предложения по страховке и возврату реферальной комиссии. Не создавайте темы только лишь с предложением зарегистрироваться под вами.
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Старый Сегодня, 00:41
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.06.2016
Сообщений: 867
Благодарностей: 74
УГ: 4
КП: 0.000
Рефбэк от alexlip (IventMonitor)
Приветствую! Предлагаю Вам возврат реферальных начислений от 100% в проектах, в которых я лично принимаю участие.

Список проектов, в которых я принимаю участие, смотрите здесь

Условия возврата реферального вознаграждения (далее "рефбэк"):

- для получения реферального вознаграждения вы обязательно должны быть моим рефералом
- заявку нужно подать не позднее 24 часов с момента размещения вклада в проекте
- рефбек осуществляется только с 1-го уровня стандартной реферальной программы
- рефбек на реинвест с баланса выплачивается только в случае начисления реф. бонуса самим проектом
- рефбэк на повторный вклад составляет 50% от суммы вклада
- рефбек выплачивается на следующие платежные системы: PerfectMoney, Payeer, AdvCash и Bitcoin (рефбек на Bitcoin выплачивается только при вкладах от 50 USD. Если депозит меньше, то заказывайте рефку на другой кошелек и указывайте сумму в долларах и в биткойн)
- в случае, если я не успел вывести "рефские" до закрытия проекта, заявка не выполняется
- обработка заявок до 24 часов (обычно на много быстрее)

Обязательно нужно оставить отзыв о получении рефбэка в данной теме. В противном случае возможен отказ в последующей выплате рефбэка или выплате 50%.

Для заказа рефбэка заполните заявку
__________________
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alexlip на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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