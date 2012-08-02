За 12 лет США создала 12 млн миллионеров - Горячие новости | MMGP

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За 12 лет США создала 12 млн миллионеров

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За 12 лет США создала 12 млн миллионеров
В 1990-х годах быть миллионером еще что-то значило. В 1995 году только 3 миллиона или 3% американских домашних хозяйств имели богатство более $ 1 млн. Идея стать миллионером тогда казалось невероятной. Даже появившаяся в 1999 году ТВ-программа «Как стать миллионером» практически никому не смогла помочь.

А сегодня быть миллионером это не такое уж и большое дело. Согласно опросу ФРС в 2016 году, почти 15 миллионов домашних хозяйств имеют чистую стоимость более $ 1 млн. (Она определяется с учетом всех сбережений и активов, но с вычетом задолженностей). Если брать в расчет инфляцию, в стране насчитывается чуть более 9,1 млн домохозяйств, которые обладали миллионом в 1995 году. Сильный скачек с 3% до 7%, правда?

Экономист Нью-Йоркского университета Эдвард Вольф провел собственное исследование. Он выяснил, что за десятилетие до 1995 года в количестве миллионеров было незначительное прибавление. Но с тех пор их число резко начало расти:



Бум миллионеров отображает быстрый рост неравенства между бедными богатыми с 1980 года. Рост доходов бедного и среднего класса был медленным, но доходы богатых стремительно увеличивались. Возьмем в расчет высокие доходы и сильный фондовый рынок, и в результате получим большое количество миллионеров.

С 2013 по 2016 год число домохозяйств с миллионом долларов выросло более чем на 2 млн человек. Это самый сильный показатель за трехлетний период. Вольф отмечает, что количество миллионеров растет из-за фондового рынка. Рост цены акций также объясняет увеличение количества дека-миллионеров, которые владеют более чем $ 10 млн. В 2013 году их численность составляла 400,000, а в 2016 — более 630,000.

Миллион долларов в 1995 году равен почти $ 4 млн сегодня. Инфляция сжигает стоимость валюты с бешеным темпом.


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