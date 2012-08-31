Основатель Waves Platform выступит на Waves Community Meetup - Новости криптовалют | MMGP
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Основатель Waves Platform выступит на Waves Community Meetup

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Основатель Waves Platform выступит на Waves Community Meetup

21 декабря основатель одной из крупнейших блокчейн-платформ Waves Platform – Александр Иванов и образовательный центр Binary District проведут Waves Community Meetup на площадке Digital October. Формат предполагает дискуссию с участниками и возможность задать вопросы по итогам официальной части мероприятия.


Александр Иванов расскажет о том, как будет развиваться технология блокчейн в 2018 году, как изменились модели инвестирования с появлением криптовалют, а также в каком направлении происходит процесс легитимизации отрасли. Кроме того, он представит аудитории инновационное технологическое решение – протокол Waves-NG, который, как ожидается, позволит значительно увеличить мощность блокчейн-сети. Также он поделится новостями о развитии платформы и расширении присутствия компании на международном криптовалютном рынке.

Waves – это комплексная экосистема, включающая в себя платформу для запуска краудфандинговых кампаний, собственную децентрализованную биржу, а также удобные мобильные приложения. Стоит отметить, что Waves Platform является одной из крупнейших в мире блокчейн-платформ, и её капитализация на данный момент составляет $600 млн.

Команда Waves стремится к тому, чтобы сделать платформу максимально удобной для бизнеса и способствовать массовому применению технологии. При этом особое внимание уделяется решению важных технологических задач – обеспечению масштабируемости блокчейна, а также повышению безопасности и пропускной способности сети.
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