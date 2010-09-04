В Украине сократилось количество кредитных союзов на 23,8% - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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В Украине сократилось количество кредитных союзов на 23,8%

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В Украине сократилось количество кредитных союзов на 23,8%

Количество кредитных союзов (КС) в Государственном реестре финансовых учреждений Украины по состоянию на 30 сентября 2017 года сократилось на 23,8%, или на 124 учреждения по сравнению с аналогичной датой 2016 года — до 397.

Количество кредитных союзов (КС) в Государственном реестре финансовых учреждений Украины по состоянию на 30 сентября 2017 года сократилось на 23,8%, или на 124 учреждения по сравнению с аналогичной датой 2016 года — до 397.
В Украине сократилось количество кредитных союзов на 23,8%/Фото: segodnya.ua

По данным Нацкомфинуслуг, наибольшее количество кредитных союзов находится в Киеве и Киевской области (43, или 10,8% от общего количества), Луганской (37, или 9,3%), Донецкой (30, или 7,6%) и Харьковской (24, или 6%) областях.

Согласно статданным, общий объем активов кредитных союзов страны к концу третьего квартала сократился на 1,3% по сравнению с той же датой 2016 года — до 2,165 млрд грн, общий объем капитала — на 8,5%, до 1 млрд грн.

Лидерами по размеру активов являются союзы Киева и Киевской области (395 млн грн), Харьковской (216,6 млн грн), Херсонской (226,1 млн грн) и Львовской (190,7 млн грн) областей.

По информации регулятора, количество участников КС снизилось на 15% — до 576,3 тыс., количество участников с действующими кредитными договорами — на 8%, до 141 тыс., тогда как количество членов со взносами на депозитных счетах возросло на 10,6% — до 22 тыс.

По количеству участников КС лидируют Львовская область (75,7 тыс.), Киев и Киевская область (52,8 тыс.), Ивано-Франковская (60,2 тыс.) и Закарпатская (46,9 тыс.) области.

При этом, как и ранее, большинство КС (171, или 57,8%) объединяет незначительное количество участников — до 1 тыс., а более чем треть КС (113, или 38,2%) объединяет от 1 тыс. до 10 тыс. участников, пишет «Интерфакс-Украина».

Общий объем кредитов, предоставленных участникам КС к 30 сентября 2017 года, составил 1,912 млрд грн (+3,3%), взносы членов КС на депозитные счета — 904 млн грн (+7,7%).

Общая сумма задолженности по кредитам составляет 363,4 млн грн (-6,8%). В структуре задолженности преобладают невозвращенные кредиты сроком более 12 месяцев, удельный вес которых — 62,5% (227,3 млн грн).

Показатель доли просроченной задолженности в кредитном портфеле КС составил 19%, что на 2,1 п.п. меньше, чем на 30 сентября 2016 года.

Наибольшим спросом продолжают пользоваться потребительские кредиты (55,5% суммы кредитов, или 1,065 млрд грн), в том числе доля кредитов на приобретение автотранспорта составляет 3,4%, аудиотехники, видео и бытовой техники — 4,8%, на другие потребности — 91,8%.

На втором месте — кредиты на недвижимое имущество — 21,2% (405 млн грн). Наименьшая доля в общем объеме выданных кредитов (3,5%, или 67,5 млн грн), как и в предыдущие периоды, приходится на кредитование фермерских хозяйств.

Нацкомфинуслуг отмечает, что наиболее рисковыми оказались автотранспортные кредиты (средний кредит — 36,5 тыс. грн), при этом просроченность более трех месяцев имеют 39,6% (14,2 млн грн).

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