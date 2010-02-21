Новое эмпирическое исследование конфиденциальности Zcash - Другие криптовалюты | MMGP

Исследователь из Мичиганского Университета в Дирборне Джеффри Кеснеле опубликовал статью об эффективной конфиденциальности блокчейна Zcash в течение первого года своего существования. В ходе исследования в Zcash не было обнаружено никаких уязвимостей. Тем не менее, исследование подчеркивает, что Zcash, как и любая другая финансовая конфиденциальная технология в случае неправильного использования, может не защитить своих пользователей.
Напомним, что в Zcash есть «приватные» и «публичные» адреса. Zcash, который хранится на публичных адресах, отображается в блокчейне, в то время как Zcash, которые хранятся на приватных адресах — нет.
Механизм неправильного использования, состоит в том, что пользователь может переместить определенную сумму средств на приватный адрес, а затем повторно отправить эту же сумму. Как уже отмечалось в блоге Zcash в январе:
Диаграмма показывает возможность отслеживания сумм ряда транзакций, даже если между публичными адресами используется приватный.
Наблюдатель может отследить происхождение монет, которые послала Алиса для Кэрол. Эта же проблема может возникнуть в любой финансовой конфиденциальной технологии, например, если у вас есть биткоин, и вы переводите его в конфиденциальные монеты, а затем переводите их обратно в биткоин.
В статье Джеффри Кеснеле описаны исследования блокчейна Zcash с целью поиска моделей использования, подобных этой. Чтобы обобщить полученные данные, он отследил в общей сложности 10 946 транзакций, лишь 31,9% монет из которых были защищены. Анализ списка опубликованных им транзакций показывает, что 84,64% транзакций были проведены при использовании недавно выпущенных монет, а это означает, что первая транзакция пары была отправлена майнером или майнинговым пулом. Протокол Zcash требует, чтобы вновь созданные монеты перед их отправкой на публичный адрес были защищены. Тот факт, что эти монеты были впоследствии обнародованы, свидетельствует о том, что получатели предпочли получать свои награды за майнинг на публичные адреса.
Другими словами, совсем не обязательно, что эти монеты были защищены, в связи с потребностью отправителя в конфиденциальность, а потому, что они вынуждены защищать и дешифровать монеты по протоколу Zcash, чтобы получить возможность отправить их на другой публичный адрес. Документ предостерегает пользователей, ожидающих высокого уровня конфиденциальности, когда они получают средства, отправленные с z-адреса в их t-адрес. Если пользователи хотят получить лучшую конфиденциальность, они всегда должны получать и хранить свои средства в z-адресах.
Другие 15,36% наблюдаемой модели использования потенциально могут быть людьми, которые не понимают значение конфиденциальности Zcash.
Чтобы защитить себя от такого рода воздействия, не думайте о приватных адресах как о способе перевода средств, думайте о них как о месте сохранения фондов. Хранение денег на приватном адресе и отправка их части по мере необходимости предоставляет вам повышенный уровень конфиденциальности. Не стоит использовать его для перемещения средств, с последующим мгновенным их выводом. (То же самое касается использования других финасновых конфиденциальных технологий, таких как вышеупомянутый пример преобразования монеты в конфиденциальную и обратно).
Подобные эмпирические научные исследования абсолютно необходимы, чтобы помочь ученым и создателям узнать, что работает, а что нет, и как защитить пользователей. Предыдущие примеры такого рода научных исследований включают документ Монеролинк и документ Национального университета Сингапура. Фонд Zcash недавно присудил грант команде ученых из Люксембургского университета с целью дальнейшего изучения блокчейна Zcash. Эта новая статья Джеффри Кеснеле — отличное исследование, которое значительно расширяет научное понимание реальных технологий защиты приватной жизни. Хочется выразить ему искреннюю благодарность за проведенное исследование.