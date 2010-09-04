Константин Жеваго заинтересовался покупкой телеканала Эспрессо - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Константин Жеваго заинтересовался покупкой телеканала Эспрессо

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Константин Жеваго заинтересовался покупкой телеканала Эспрессо



Николай Княжицкий в своем интервью ведущей программы «HARD с Влащенко» заявил, что народный депутат и бизнесмен Константин Жеваго хочет купить телеканал "Эспрессо", и, скорее всего, так и будет.

По словам Н. Княжицкого, на сегодняшний день канал является прибыльным. Прежде всего, доход приносит размещение рекламы предприятий, связанных с одной из групп, которые близки к предпринимателю Константину Жеваго.

Основатель телеканала утверждает, что пока бизнесмену выгодно сотрудничать с каналом, потому что он рекламирует свои товары. Каналу, в свою очередь, это тоже выгодно, потому что реклама приносит ему прибыль.

Телеканал "Espreso.TV" был создан осенью 2013 года Николаем Княжицким и бывшим главным редактором еженедельника "Комментарии" Вадимом Денисенко.

На сегодняшний день телеканал «Эспрессо» (ООО «Астра финанс») принадлежит бывшему премьер-министр Украины Арсению Яценюку, жене министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, Инне Аваковой, а также жене народного депутата Николая Княжицкого, Ларисе Княжицкой.

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