Statoil инвестирует $6 млрд. в разработку крупнейшего арктического месторождения - Горячие новости | MMGP
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Statoil инвестирует $6 млрд. в разработку крупнейшего арктического месторождения

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Statoil инвестирует $6 млрд. в разработку крупнейшего арктического месторождения

Норвежская компания Statoil, крупнейшим акционером которой является государство, намерена начать добычу в арктическом месторождении нефти Johan Castberg до 2022 года.

Сегодня компания Statoil презентовала план развития и эксплуатации для проекта Johan Castberg, в котором ей принадлежит 50%, а остальные 30% и 20% делят между собой Eni Norge AS и Petoro AS соответственно.

По словам исполнительного вице-президента Statoil по технологиям, проектам и бурению, Маргарет Орвум, проект занимает ключевую позицию в дальнейшем развитии северных регионов, он создаст значительную ценность и дополнительное производство для Норвегии в течение 30 лет.

Отмечается, что объем извлекаемых запасов месторождения Johan Castberg оценивается в 450-650 млн. барр. нефтяного эквивалента. Таким образом, данное месторождение можно считать крупнейшим морским нефтегазовым проектом, который должен быть одобрен в 2017 году. Планируется, что начало работ по проекту начнутся в 2022 году.

Ранее проект считали нежизнеспособным по причине высокого уровня капитальных затрат, которые, по расчетам Statoil, достигали примерно $100 млрд. Затем компания при поддержке поставщиков и партнеров нашла новые решения для реализации проекта.

Statoil уже более трех десятков лет занимается разработкой углеводородов на норвежском континентальном шельфе. Компания является пионером в сфере реализации морских проектов в суровых климатических условиях.

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