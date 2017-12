Statoil инвестирует $6 млрд. в разработку крупнейшего арктического месторождения - Горячие новости | MMGP

bizneser Топ Мастер



Пол: Мужской Адрес: Western Регистрация: 04.09.2010 Сообщений: 13,826 Благодарностей: 2,697 УГ: 16 Записей в CT -блоге: 49 Подписок CT: 1 КП: 0.104 подарки награды

Statoil инвестирует $6 млрд. в разработку крупнейшего арктического месторождения

Норвежская компания Statoil, крупнейшим акционером которой является государство, намерена начать добычу в арктическом месторождении нефти Johan Castberg до 2022 года.



Сегодня компания Statoil презентовала план развития и эксплуатации для проекта Johan Castberg, в котором ей принадлежит 50%, а остальные 30% и 20% делят между собой Eni Norge AS и Petoro AS соответственно.



По словам исполнительного вице-президента Statoil по технологиям, проектам и бурению, Маргарет Орвум, проект занимает ключевую позицию в дальнейшем развитии северных регионов, он создаст значительную ценность и дополнительное производство для Норвегии в течение 30 лет.



Отмечается, что объем извлекаемых запасов месторождения Johan Castberg оценивается в 450-650 млн. барр. нефтяного эквивалента. Таким образом, данное месторождение можно считать крупнейшим морским нефтегазовым проектом, который должен быть одобрен в 2017 году. Планируется, что начало работ по проекту начнутся в 2022 году.



Ранее проект считали нежизнеспособным по причине высокого уровня капитальных затрат, которые, по расчетам Statoil, достигали примерно $100 млрд. Затем компания при поддержке поставщиков и партнеров нашла новые решения для реализации проекта.



Statoil уже более трех десятков лет занимается разработкой углеводородов на норвежском континентальном шельфе. Компания является пионером в сфере реализации морских проектов в суровых климатических условиях.



Источник. Норвежская компания Statoil, крупнейшим акционером которой является государство, намерена начать добычу в арктическом месторождении нефти Johan Castberg до 2022 года.Сегодня компания Statoil презентовала план развития и эксплуатации для проекта Johan Castberg, в котором ей принадлежит 50%, а остальные 30% и 20% делят между собой Eni Norge AS и Petoro AS соответственно.По словам исполнительного вице-президента Statoil по технологиям, проектам и бурению, Маргарет Орвум, проект занимает ключевую позицию в дальнейшем развитии северных регионов, он создаст значительную ценность и дополнительное производство для Норвегии в течение 30 лет.Отмечается, что объем извлекаемых запасов месторождения Johan Castberg оценивается в 450-650 млн. барр. нефтяного эквивалента. Таким образом, данное месторождение можно считать крупнейшим морским нефтегазовым проектом, который должен быть одобрен в 2017 году. Планируется, что начало работ по проекту начнутся в 2022 году.Ранее проект считали нежизнеспособным по причине высокого уровня капитальных затрат, которые, по расчетам Statoil, достигали примерно $100 млрд. Затем компания при поддержке поставщиков и партнеров нашла новые решения для реализации проекта.Statoil уже более трех десятков лет занимается разработкой углеводородов на норвежском континентальном шельфе. Компания является пионером в сфере реализации морских проектов в суровых климатических условиях.

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

|ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Проверяй хайпы на HYIP.LIFE|ТОП 1 блог о ХАЙПах в СНГ|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|

Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью! __________________