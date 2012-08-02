Разработчики заработали $ 17 млрд в китайском Apple Store - Горячие новости | MMGP
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Разработчики заработали $ 17 млрд в китайском Apple Store

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Разработчики заработали $ 17 млрд в китайском Apple Store
Главный исполнительный директор Apple Тим Кук заявил, что 1,8 миллиона разработчиков используют платформу компании в Китае. Они заработали $ 16,93 млрд или четверть от общего объема доходов App Store. Ранее в этом году компания отчиталась о том, что разработчики заработали $ 70 млрд общей выручки в магазине приложений.



На Apple обрушился поток критики от местных пользователей и правозащитных групп. Дело в том, что компания удалила сотни приложений из китайского магазина под давлением регуляторов Пекина. В их число входят популярные мессенджеры и услуги виртуальных частных сетей (VPN), которые помогают обойти большой китайский файрвол.

Китай — третий по величине объемов продаж регион для Apple. Но в последние годы компания теряет свою долю рынка, поскольку телефоны от местных конкурентов набирают обороты. Apple рассчитывает восстановить свое лидерство после запуска на рынках iPhone X и iPhone 8, которые начали продавать в ноябре.

Кроме того, американский технологический гигант переместил свои данные в облачные хранилища Китая. Все хранится на серверах местного партнера в китайской провинции Гуйчжоу.



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