В Детройте криптотрейдера осудили за незаконные биткоин-транзакции - Новости криптовалют | MMGP
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В Детройте криптотрейдера осудили за незаконные биткоин-транзакции

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В Детройте криптотрейдера осудили за незаконные биткоин-транзакции
Криптовалютный трейдер из Детройта Сал Мэнси был приговорен к 366 дням тюремного заключения за предоставление финансовых услуг без лицензии, пишет CoinDesk.

Арестованный в июне 2015 года Мэнси признался, что покупал биткоины на биржах Coinbase and Bitstamp, после чего с выгодой перепродавал их на LocalBitcoins. За два года через принадлежащую ему компанию TV TOYZ Мэнси посредством биткоин-транзакций незаконно перевел $2,4 млн.

По словам стороны обвинения, обмен и перевод биткоинов через компанию, предоставляющую финансовые услуги, без регистрации является нарушением федерального закона.

После завершения тюремного срока Мэнси будет на три года помещен под надзор. Кроме того, он будет обязан выплатить штраф в размере $118 тысяч в фиате и биткоинах, которые он заработал нелегальным путем.

Цитата:
«Агенты под прикрытием провели две контрольные закупки, в ходе которых Мэнси передал им 6,32 BTC, что составляло около $1900 на момент продажи или около $74 тысяч по текущему курсу»,
— добавила сторона обвинения.

Напомним, в конце октября похожее обвинение было выдвинуто в адрес 52-летнего мичиганского трейдера Бредли Стеткива, который около двух лет заключал сделки на LocalBitcoins. Правоохранители решили, что отсутствие соответствующей лицензии является нарушением положений федеральных законов о противодействии отмыванию денег.

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