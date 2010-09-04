LNZ Group инвестировала более $15 млн. в строительство Сумского элеватора - Горячие новости | MMGP
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LNZ Group инвестировала более $15 млн. в строительство Сумского элеватора

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LNZ Group инвестировала более $15 млн. в строительство Сумского элеватора



Об этом рассказал глава наблюдательного совета компании, Дмитрий Кравченко. Он отметил, что сейчас Сумской элеватор находится на стадии открытия. Элеватор требует значительных инвестиций, а именно порядка $15 млн.

По словам Дмитрия Кравченко, общая мощность элеватора составляет 44 тыс. тонн. Однако в перспективе мощность планируется расширить до 77 тыс. тонн.

В следующем году агрокомпания намерена сбалансировать свои доходы после инвестиций в элеватор.

Глава набсовета компании отметил, что компания, возможно, расширит мощности семенного завода в части сушки. LNZ Group будет следить за ситуацией на рынке в связи с запуском нового завода Monsanto, а также за тем, как это повлияет на переформатирование заказов.

Компании LNZ Group уже принадлежат два элеваторных комплекса в Сумской и Кировоградской областях, общая мощность которых составляет 170 тыс. тонн зерновых.

Напомним, что недавно LNZ Group заявила о намерении инвестировать $8 млн. в обновление парка сельскохозяйственной техники.

LNZ Group – это современная диверсифицированная агропромышленная компания, в состав которой входят 33 агрофирмы в Черкасской и Сумской областях. Агрохолдинг специализируется на таких направлениях, как семеноводство, производство зерновых, масличных, мяса, молока.

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